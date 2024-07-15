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Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - 15.07.2024, ПРАЙМ

Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США. Об этом сообщил в понедельник на брифинге... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T22:33+0300

2024-07-15T22:33+0300

2024-07-15T22:33+0300

политика

сша

выборы в сша

охрана

роберт кеннеди - младший

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ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США. Об этом сообщил в понедельник на брифинге Белого дома министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Племянник убитого президента США Джона Кеннеди примет участие в ноябрьских выборах как независимый кандидат. По словам Майоркаса, Баден поручил ему обеспечить во взаимодействии с Секретной службой охрану Роберта Кеннеди-младшего. Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.

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