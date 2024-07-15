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Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему - 15.07.2024, ПРАЙМ
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США. Об этом сообщил в понедельник на брифинге... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T22:33+0300
2024-07-15T22:33+0300
2024-07-15T22:33+0300
политика
сша
выборы в сша
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роберт кеннеди - младший
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ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США. Об этом сообщил в понедельник на брифинге Белого дома министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас. Племянник убитого президента США Джона Кеннеди примет участие в ноябрьских выборах как независимый кандидат. По словам Майоркаса, Баден поручил ему обеспечить во взаимодействии с Секретной службой охрану Роберта Кеннеди-младшего. Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Политика, США, выборы в США, охрана, Роберт Кеннеди - младший
Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему
Байден поручил обеспечить охрану кандидату в президенты США Кеннеди-младшему
ВАШИНГТОН, 15 июл – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил обеспечить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты США. Об этом сообщил в понедельник на брифинге Белого дома министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
Племянник убитого президента США Джона Кеннеди примет участие в ноябрьских выборах как независимый кандидат.
По словам Майоркаса, Баден поручил ему обеспечить во взаимодействии с Секретной службой охрану Роберта Кеннеди-младшего.
Решение, которого давно добивался Кеннеди-младший, было принято после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
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