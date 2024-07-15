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Партия республиканцев официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Партия республиканцев официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты - 15.07.2024, ПРАЙМ

Партия республиканцев официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Национальный съезд Республиканской партии США объявил экс-главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом от своего политобъединения на пост президента страны,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T22:44+0300

2024-07-15T22:44+0300

2024-07-15T23:23+0300

политика

дональд трамп

республиканская партия

выборы в сша

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МИЛУОКИ (США), 15 июл - ПРАЙМ. Национальный съезд Республиканской партии США объявил экс-главу Белого дома Дональда Трампа кандидатом от своего политобъединения на пост президента страны, сообщил корреспондент РИА Новости. Данная процедура была проведена после установления кворума делегатов на съезде. По результатам голосования Трамп официально получил номинацию."Давайте сделаем это официальным. Поскольку Дональд Трамп получил большинство голосов делегатов съезда, партия объявляет его кандидатом на пост президента", — подытожил голосование спикер палаты представителей Майк Джонсон.Съезд партии проходит в Милуоки с 15 по 18 июля. Ожидается, что в понедельник Трамп может выступить с речью. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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дональд трамп, республиканская партия, выборы в сша