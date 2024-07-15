https://1prime.ru/20240715/patriot-850120661.html

Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву

Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву - 15.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву

Киеву требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью прикрыть небо страны. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:48+0300

2024-07-15T15:48+0300

2024-07-15T15:53+0300

вооружения

украина

владимир зеленский

patriot

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Киеву требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью прикрыть небо страны. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский."Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов"... Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — отметил он, однако не указал, сколько систем есть в распоряжении Киева на данный момент.Ранее сообщалось, что США и Румыния обсуждают возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, в то время как Россия утверждает, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.Кроме того, Зеленский просил не менее семи американских систем Patriot, но его просьба была отклонена, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планирует просить Запад более настойчиво.

https://1prime.ru/20240713/potentsial-850080743.html

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украина, владимир зеленский, patriot