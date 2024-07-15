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Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву
Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву - 15.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву
Киеву требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью прикрыть небо страны. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:48+0300
2024-07-15T15:53+0300
вооружения
украина
владимир зеленский
patriot
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Киеву требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью прикрыть небо страны. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский."Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов"... Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — отметил он, однако не указал, сколько систем есть в распоряжении Киева на данный момент.Ранее сообщалось, что США и Румыния обсуждают возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, в то время как Россия утверждает, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.Кроме того, Зеленский просил не менее семи американских систем Patriot, но его просьба была отклонена, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планирует просить Запад более настойчиво.
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украина, владимир зеленский, patriot
Вооружения, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Patriot
15:48 15.07.2024 (обновлено: 15:53 15.07.2024)
 
Зеленский рассказал, сколько всего систем Patriot требуется Киеву

Зеленский: Украине необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Киеву требуется 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы полностью прикрыть небо страны. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Если я скажу, сколько нам еще нужно, будет понятно, сколько у нас уже есть. Я могу сказать, сколько нам вообще нужно "Пэтриотов"... Нам нужно 25 систем, чтобы полностью закрыть небо Украины", — отметил он, однако не указал, сколько систем есть в распоряжении Киева на данный момент.
Ранее сообщалось, что США и Румыния обсуждают возможность поставки Украине ракетных комплексов Patriot, в то время как Россия утверждает, что такие поставки мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние.
Кроме того, Зеленский просил не менее семи американских систем Patriot, но его просьба была отклонена, а министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что планирует просить Запад более настойчиво.
Киев, Украина
"Вплоть до Киева". Зеленскому сообщили пугающие новости
13 июля, 23:43
 
ВооруженияУКРАИНАВладимир ЗеленскийPatriot
 
 
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