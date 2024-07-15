https://1prime.ru/20240715/pivo-850124391.html
В АКРА объяснили рост ввоза пива в Россию
В АКРА объяснили рост ввоза пива в Россию - 15.07.2024, ПРАЙМ
В АКРА объяснили рост ввоза пива в Россию
Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:21+0300
2024-07-15T16:21+0300
2024-07-15T16:22+0300
пиво
россия
акра
рубль
параллельный импорт
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое мнение РИА Новости высказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По данным оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне в Россию было ввезено 3,6 миллиона литров пива в кегах, что на 18% больше, чем год назад. При этом в NielsenIQ подсчитали, что за год с мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%, пишет газета "Коммерсант". Согласно Евростату, в апреле из ЕС в Россию ввезли 26,7 тысячи тонн пива, на 15% больше, чем годом ранее. "Среди основных причин роста импорта пива в Россию я бы выделил следующие: выстраивание логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, стабилизация курса отечественной валюты в районе 90 рублей за 1 доллар в первом полугодии 2024 года", - рассказал Тренин. Среди других причин роста поставок пива он выделил также увеличение доступных к ввозу товарных позиций внутри сегмента недорогого импортного пива и востребованность импортного пива у российского потребителя. В то же время аналитик отметил увеличение производства пива в России: если в 2018-2023 годах среднегодовой темп роста производства пива в стране составлял около 1,5% в натуральном выражении, то в этом, по данным Росстата, оно выросло в январе-мае на 9,9% год к году. "Это во многом объясняется начавшимся в 2023 году процессом по вступлению в силу требований об обязательной маркировке продукции пивоваренной отрасли. В результате пивной рынок начал постепенно выходить из тени. Во второй половине текущего года можно ожидать продолжения данного тренда по мере распространения новых правил работы на напитки в потребительской упаковке, что может привести к сохранению близких к текущим значениям темпов роста производства пива по итогам всего года", - полагает эксперт. В дальнейшем же динамика производства, вероятнее всего, вернется к прежним цифрам, сдерживаемым относительной стабильностью потребления пива, добавляет он. "Прогноз на вторую половину текущего года - рост несколько замедлится до 6-7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2024 года в результате выхода пивного рынка из тени в силу требований об обязательной маркировке продукции производство может составить 880-885 миллионов декалитров", - заключил Тренин.
https://1prime.ru/20240619/pivo-849282197.html
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ПРАЙМ
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пиво, россия, акра, рубль, параллельный импорт
пиво, РОССИЯ, АКРА, рубль, параллельный импорт
В АКРА объяснили рост ввоза пива в Россию
АКРА: ввоз пива в РФ вырос благодаря параллельному импорту и стабилизации рубля
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое мнение РИА Новости высказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По данным оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне в Россию было ввезено 3,6 миллиона литров пива в кегах, что на 18% больше, чем год назад. При этом в NielsenIQ подсчитали, что за год с мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%, пишет газета "Коммерсант". Согласно Евростату, в апреле из ЕС в Россию ввезли 26,7 тысячи тонн пива, на 15% больше, чем годом ранее.
"Среди основных причин роста импорта пива в Россию я бы выделил следующие: выстраивание логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, стабилизация курса отечественной валюты в районе 90 рублей за 1 доллар в первом полугодии 2024 года", - рассказал Тренин.
Среди других причин роста поставок пива он выделил также увеличение доступных к ввозу товарных позиций внутри сегмента недорогого импортного пива и востребованность импортного пива у российского потребителя. В то же время аналитик отметил увеличение производства пива в России: если в 2018-2023 годах среднегодовой темп роста производства пива в стране составлял около 1,5% в натуральном выражении, то в этом, по данным Росстата, оно выросло в январе-мае на 9,9% год к году.
Глава "Объединенной пивоварни" назвал реальную цену хорошего пива в России
"Это во многом объясняется начавшимся в 2023 году процессом по вступлению в силу требований об обязательной маркировке продукции пивоваренной отрасли. В результате пивной рынок начал постепенно выходить из тени. Во второй половине текущего года можно ожидать продолжения данного тренда по мере распространения новых правил работы на напитки в потребительской упаковке, что может привести к сохранению близких к текущим значениям темпов роста производства пива по итогам всего года", - полагает эксперт.
В дальнейшем же динамика производства, вероятнее всего, вернется к прежним цифрам, сдерживаемым относительной стабильностью потребления пива, добавляет он.
"Прогноз на вторую половину текущего года - рост несколько замедлится до 6-7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2024 года в результате выхода пивного рынка из тени в силу требований об обязательной маркировке продукции производство может составить 880-885 миллионов декалитров", - заключил Тренин.