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В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ

В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ - 15.07.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ

Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:10+0300

2024-07-15T11:10+0300

2024-07-15T11:10+0300

налоги

госдума

минфин

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума. Соответствующий запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. Обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева. Она отметила, что на время проведения ПМЭФ введенные ограничения в сфере транспорта создавали неудобства и сложности для жителей Санкт-Петербурга. При этом, по ее словам, доходы от организации не поступают в бюджет города, что вызывает недовольство среди населения и формирует негативное отношение к участникам мероприятий."В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", - написала Горячева.Депутат добавила, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий необходимо направлять на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.

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госдума, минфин, пмэф