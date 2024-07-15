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В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:10+0300
2024-07-15T11:10+0300
2024-07-15T11:10+0300
налоги
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума. Соответствующий запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. Обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева. Она отметила, что на время проведения ПМЭФ введенные ограничения в сфере транспорта создавали неудобства и сложности для жителей Санкт-Петербурга. При этом, по ее словам, доходы от организации не поступают в бюджет города, что вызывает недовольство среди населения и формирует негативное отношение к участникам мероприятий."В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", - написала Горячева.Депутат добавила, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий необходимо направлять на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.
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госдума, минфин, пмэф
Налоги, Госдума, Минфин, ПМЭФ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
"Новые люди" предложили ввести налоговый сбор 10 процентов для участников ПМЭФ
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума. Соответствующий запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева. Она отметила, что на время проведения ПМЭФ введенные ограничения в сфере транспорта создавали неудобства и сложности для жителей Санкт-Петербурга.
При этом, по ее словам, доходы от организации не поступают в бюджет города, что вызывает недовольство среди населения и формирует негативное отношение к участникам мероприятий.
"В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", - написала Горячева.
Депутат добавила, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий необходимо направлять на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.
Главное - люди. Красноярский край на ПМЭФ обозначил приоритеты