Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240715/pmef-850103444.html
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ
Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:10+0300
2024-07-15T11:10+0300
налоги
госдума
минфин
пмэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_30c2416b86d9a669a30c9e8140494db0.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума. Соответствующий запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости. Обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева. Она отметила, что на время проведения ПМЭФ введенные ограничения в сфере транспорта создавали неудобства и сложности для жителей Санкт-Петербурга. При этом, по ее словам, доходы от организации не поступают в бюджет города, что вызывает недовольство среди населения и формирует негативное отношение к участникам мероприятий."В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", - написала Горячева.Депутат добавила, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий необходимо направлять на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.
https://1prime.ru/20240614/krasnoyarsk-849170166.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848846781_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_78f5fd87bd79fca4bfc14a81a1b31437.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, минфин, пмэф
Налоги, Госдума, Минфин, ПМЭФ
11:10 15.07.2024
 
В Госдуме предложили ввести налоговый сбор для участников ПМЭФ

"Новые люди" предложили ввести налоговый сбор 10 процентов для участников ПМЭФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дополнительный налоговый сбор в десять процентов хотят ввести для участников крупных деловых мероприятий, в том числе Петербургского международного экономического форума. Соответствующий запрос есть в распоряжении агентства РИА Новости.
Обращение на имя главы Минфина Антона Силуанова направила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева. Она отметила, что на время проведения ПМЭФ введенные ограничения в сфере транспорта создавали неудобства и сложности для жителей Санкт-Петербурга.
При этом, по ее словам, доходы от организации не поступают в бюджет города, что вызывает недовольство среди населения и формирует негативное отношение к участникам мероприятий.
"В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность ввести дополнительный налоговый сбор в размере 10% от стоимости участия в деловых мероприятиях, из-за которых вводятся временные ограничения в движении транспорта", - написала Горячева.
Депутат добавила, что дополнительные сборы с участников дорогостоящих деловых мероприятий необходимо направлять на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов культурного наследия, курортной инфраструктуры в городе проведения.
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Главное - люди. Красноярский край на ПМЭФ обозначил приоритеты
14 июня, 12:08
 
НалогиГосдумаМинфинПМЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала