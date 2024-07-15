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"Сделать выстрел". Аналитик ЦРУ заметил важную деталь в покушении на Трампа
"Сделать выстрел". Аналитик ЦРУ заметил важную деталь в покушении на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Сделать выстрел". Аналитик ЦРУ заметил важную деталь в покушении на Трампа
Секретная служба США не проконтролировала должным образом меры безопасности на митинге Дональда Трампа. Это дало стрелку возможность подобраться на близкое... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:01+0300
2024-07-15T09:01+0300
2024-07-15T09:45+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Секретная служба США не проконтролировала должным образом меры безопасности на митинге Дональда Трампа. Это дало стрелку возможность подобраться на близкое расстояние к экс-президенту. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра, - отметил аналитик. - В таких ситуациях необходимо иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров – прим. ред.), на людей, которые потенциально могут сделать выстрел – и даже дальше этого расстояния".Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что крыша здания, на которой разместился стрелок, находилась на расстоянии всего 118 метров от сцены, где выступал кандидат в президенты США Трамп, и еще до начала митинга было необходимо разместить там агента Секретной службы."Но этого не произошло", — констатировал аналитик.Он считает, что, исходя из происшедшего, можно сделать лишь два вывода. Первый: Секретная служба США абсолютно некомпетентна и попросту не справилась со своими обязанностями. Второй: сотрудники Секретной службы были замешаны в подготовке покушения.
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дональд трамп, стрельба, экспертное мнение
Происшествия, Дональд Трамп, стрельба, экспертное мнение
"Сделать выстрел". Аналитик ЦРУ заметил важную деталь в покушении на Трампа
Аналитик ЦРУ Джонсон: покушение на Трампа произошло по вине Секретной службы США
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ.
Секретная служба США не проконтролировала должным образом меры безопасности на митинге Дональда Трампа. Это дало стрелку возможность подобраться на близкое расстояние к экс-президенту. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра, - отметил аналитик. - В таких ситуациях необходимо иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров – прим. ред.), на людей, которые потенциально могут сделать выстрел – и даже дальше этого расстояния".
Вместе с тем Джонсон подчеркнул, что крыша здания, на которой разместился стрелок, находилась на расстоянии всего 118 метров от сцены, где выступал кандидат в президенты США Трамп, и еще до начала митинга было необходимо разместить там агента Секретной службы.
"Но этого не произошло", — констатировал аналитик.
В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"
Он считает, что, исходя из происшедшего, можно сделать лишь два вывода. Первый: Секретная служба США абсолютно некомпетентна и попросту не справилась со своими обязанностями. Второй: сотрудники Секретной службы были замешаны в подготовке покушения.