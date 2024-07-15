https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850106339.html
Крупнейший за 40 лет: WSJ высказалась о провале Секретной службы США
Крупнейший за 40 лет: WSJ высказалась о провале Секретной службы США - 15.07.2024, ПРАЙМ
Крупнейший за 40 лет: WSJ высказалась о провале Секретной службы США
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа является крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году,... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:05+0300
2024-07-15T12:05+0300
2024-07-15T12:19+0300
происшествия
покушение на дональда трампа
сша
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа является крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, передает Wall Street Journal.13 июля во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга."Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton", — сказано в публикации.Бывший заместитель помощника начальника Секретной службы указал, что она не обеспечила прикрытие крыши здания, что является серьезным провалом.
https://1prime.ru/20240715/tramp-850105037.html
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покушение на дональда трампа, сша
Происшествия, покушение на Дональда Трампа, США
Крупнейший за 40 лет: WSJ высказалась о провале Секретной службы США
WSJ: покушение на Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы США
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа является крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, передает
Wall Street Journal.
13 июля во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.
Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
"Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton", — сказано в публикации.
Бывший заместитель помощника начальника Секретной службы указал, что она не обеспечила прикрытие крыши здания, что является серьезным провалом.
"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа