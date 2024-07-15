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Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее
Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее - 15.07.2024, ПРАЙМ
Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее
Чудом избежав трагической гибели, Дональд Трамп обеспечил себе пост главы Соединенных Штатов, передает ливанское издание An Nahar. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:56+0300
2024-07-15T16:56+0300
2024-07-15T16:56+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Чудом избежав трагической гибели, Дональд Трамп обеспечил себе пост главы Соединенных Штатов, передает ливанское издание An Nahar."Пуля, которая не убивает, делает вас сильнее. Чудом избежав смерти, кандидат в президенты США Дональд Трамп поднял в воздух кулак в знак протеста и призвал своих сторонников к борьбе", — говорится в материале.Кроме того, Дональд Трамп все еще планирует посетить съезд Республиканской партии следующей неделе, где его ожидает официальное представление как кандидата в президенты. Этот инцидент может помочь ему компенсировать последствия судебных дел и политических сражений, которые ведутся его противниками, говорится в материале.Однако до выборов еще остается много времени, и ситуация может измениться. Совершенно нетрудно предположить, что предвыборная борьба может принять новый оборот, заметил автор материала.Ожидается, что на съезде он выступит с речью и теперь нам важно узнать, будет ли он стремиться к единству. Дональд Трамп уже держит в руках ключи от Белого дома, и теперь эти двери предстоит открыть, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее
An Nahar: покушение обеспечило Трампу победу на президентских выборах
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Чудом избежав трагической гибели, Дональд Трамп обеспечил себе пост главы Соединенных Штатов, передает
ливанское издание An Nahar.
"Пуля, которая не убивает, делает вас сильнее. Чудом избежав смерти, кандидат в президенты США Дональд Трамп поднял в воздух кулак в знак протеста и призвал своих сторонников к борьбе", — говорится в материале.
Кроме того, Дональд Трамп все еще планирует посетить съезд Республиканской партии следующей неделе, где его ожидает официальное представление как кандидата в президенты. Этот инцидент может помочь ему компенсировать последствия судебных дел и политических сражений, которые ведутся его противниками, говорится в материале.
Однако до выборов еще остается много времени, и ситуация может измениться. Совершенно нетрудно предположить, что предвыборная борьба может принять новый оборот, заметил автор материала.
Ожидается, что на съезде он выступит с речью и теперь нам важно узнать, будет ли он стремиться к единству. Дональд Трамп уже держит в руках ключи от Белого дома, и теперь эти двери предстоит открыть, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа