https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850125664.html

Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее

Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее - 15.07.2024, ПРАЙМ

Демократы в панике: пуля, которая не убила Трампа, сделала его сильнее

Чудом избежав трагической гибели, Дональд Трамп обеспечил себе пост главы Соединенных Штатов, передает ливанское издание An Nahar. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:56+0300

2024-07-15T16:56+0300

2024-07-15T16:56+0300

политика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/56/841255640_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_23df1bce231d52e9ce8c8f19cbc12113.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Чудом избежав трагической гибели, Дональд Трамп обеспечил себе пост главы Соединенных Штатов, передает ливанское издание An Nahar."Пуля, которая не убивает, делает вас сильнее. Чудом избежав смерти, кандидат в президенты США Дональд Трамп поднял в воздух кулак в знак протеста и призвал своих сторонников к борьбе", — говорится в материале.Кроме того, Дональд Трамп все еще планирует посетить съезд Республиканской партии следующей неделе, где его ожидает официальное представление как кандидата в президенты. Этот инцидент может помочь ему компенсировать последствия судебных дел и политических сражений, которые ведутся его противниками, говорится в материале.Однако до выборов еще остается много времени, и ситуация может измениться. Совершенно нетрудно предположить, что предвыборная борьба может принять новый оборот, заметил автор материала.Ожидается, что на съезде он выступит с речью и теперь нам важно узнать, будет ли он стремиться к единству. Дональд Трамп уже держит в руках ключи от Белого дома, и теперь эти двери предстоит открыть, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240715/tramp-850112005.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп