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Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова

Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова - 15.07.2024, ПРАЙМ

Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова

Решением 235-го гарнизонного военного суда экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из СИЗО под... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:28+0300

2024-07-15T16:28+0300

2024-07-15T16:34+0300

россия

суд

сизо

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Решением 235-го гарнизонного военного суда экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости."Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — заявил судья Илья Романенков.Срок домашнего ареста назначен до 11 октября. В мае суд отклонил ходатайство следствия о переводе Попова под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения.По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, сизо