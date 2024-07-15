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Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова
Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова - 15.07.2024, ПРАЙМ
Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова
Решением 235-го гарнизонного военного суда экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из СИЗО под... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:28+0300
2024-07-15T16:34+0300
россия
суд
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Решением 235-го гарнизонного военного суда экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости."Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — заявил судья Илья Романенков.Срок домашнего ареста назначен до 11 октября. В мае суд отклонил ходатайство следствия о переводе Попова под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения.По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений.
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россия, суд, сизо
РОССИЯ, суд, СИЗО
16:28 15.07.2024 (обновлено: 16:34 15.07.2024)
 
Военный суд отпустил из СИЗО генерала Попова

Суд перевел из СИЗО под домашний арест генерала Попова

© CC BY 4.0 / Минобороны РФГенерал И.Попов
Генерал И.Попов - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© CC BY 4.0 / Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Решением 235-го гарнизонного военного суда экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
"Освободить Попова Ивана Ивановича в зале суда", — заявил судья Илья Романенков.
Срок домашнего ареста назначен до 11 октября. В мае суд отклонил ходатайство следствия о переводе Попова под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката, предназначенного для оборудования инженерных оборонительных сооружений.
 
РОССИЯсудСИЗО
 
 
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