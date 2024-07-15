https://1prime.ru/20240715/pork-850065607.html
Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь
Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь
Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, при этом оба вида мяса дешевеют. Почему так происходит и как долго цены будут падать, рассказал агентству... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T02:02+0300
2024-07-15T02:02+0300
2024-07-15T02:02+0300
свинина
куриное мясо
мясо
цены на мясо
мясо птицы
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, при этом оба вида мяса дешевеют. Почему так происходит и как долго цены будут падать, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По данным Минсельхоза, свинина с начала года подешевела на пять процентов, тогда как курятина менее чем на два. В начале июня в оптовом звене свинина стоила 171 рубль за килограмм, курятина – 162 рубля за килограмм. Хотя раньше курятина была самым доступным видом мяса. При этом по свинине Россия полностью себя обеспечивает.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Чеглова, здесь сработал фактор консолидации рынка. "Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов", - рассуждает он.Наиболее четко это проявляется в случае с курятиной. Производство этого вида мяса давно поставлено на поток именно холдингами. Так удобнее – крупным производителям проще решать проблемы с кормами и птичьими болезнями. Но и конкуренции меньше. Если раньше параллельно с сетями на прилавках небольших магазинов можно было найти и фермерских кур, то сейчас почти все они сетевые. Следствие – сезонная корректировка цен, которая происходит у всех одновременно и слажено.А вот на рынке свинины есть конкуренция - он сам по себе растущий, потому и корректировка цен здесь заметнее, как и их волатильность. Но закончится летний период, вернутся отпускники и ситуация может измениться. Сегодня свинина выгоднее, значит, ее производители тоже начнут наращивать объемы, скупая мелких участников рынка. В этом случае ситуация с ценами может измениться.Экспорт никак не сказывается на мясном рынке – пока его объемы не столь значительны, хотя в будущем он может стать важным фактором. Остается и небольшой импорт, хотя про "ножки Буша" мы уже почти забыли. Его объем зависит от того, как отечественный производитель пройдет риски болезней и разворота логистических цепочек.На стоимости мясных продуктов сезонное удешевление мяса не отразится. Скорее всего, она просто застынет на какое-то время. Традиционно колбасу удешевляли с помощью куриного мяса. Теперь это сделать сложнее. Значит, либо очередной виток подорожания, либо изменение технологий в русло большей экономии.Вряд ли правительство допустит повторение прошлогодней ситуации с дефицитом яиц и курятины. Гораздо важнее контроль качества, заключил Чеглов.
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https://1prime.ru/20240606/svinina-848902898.html
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свинина, куриное мясо, мясо, цены на мясо, мясо птицы, эксклюзив
свинина, куриное мясо, мясо, цены на мясо, мясо птицы, Эксклюзив
Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь
Профессор Чеглов: свинина и курятина сравнялись в цене из-за крупных холдингов
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, при этом оба вида мяса дешевеют. Почему так происходит и как долго цены будут падать, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По данным Минсельхоза, свинина с начала года подешевела на пять процентов, тогда как курятина менее чем на два. В начале июня в оптовом звене свинина стоила 171 рубль за килограмм, курятина – 162 рубля за килограмм. Хотя раньше курятина была самым доступным видом мяса. При этом по свинине Россия полностью себя обеспечивает.
По словам Чеглова, здесь сработал фактор консолидации рынка. "Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов", - рассуждает он.
Наиболее четко это проявляется в случае с курятиной. Производство этого вида мяса давно поставлено на поток именно холдингами. Так удобнее – крупным производителям проще решать проблемы с кормами и птичьими болезнями. Но и конкуренции меньше. Если раньше параллельно с сетями на прилавках небольших магазинов можно было найти и фермерских кур, то сейчас почти все они сетевые. Следствие – сезонная корректировка цен, которая происходит у всех одновременно и слажено.
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А вот на рынке свинины есть конкуренция - он сам по себе растущий, потому и корректировка цен здесь заметнее, как и их волатильность. Но закончится летний период, вернутся отпускники и ситуация может измениться. Сегодня свинина выгоднее, значит, ее производители тоже начнут наращивать объемы, скупая мелких участников рынка. В этом случае ситуация с ценами может измениться.
Экспорт никак не сказывается на мясном рынке – пока его объемы не столь значительны, хотя в будущем он может стать важным фактором. Остается и небольшой импорт, хотя про "ножки Буша" мы уже почти забыли. Его объем зависит от того, как отечественный производитель пройдет риски болезней и разворота логистических цепочек.
На стоимости мясных продуктов сезонное удешевление мяса не отразится. Скорее всего, она просто застынет на какое-то время. Традиционно колбасу удешевляли с помощью куриного мяса. Теперь это сделать сложнее. Значит, либо очередной виток подорожания, либо изменение технологий в русло большей экономии.
Вряд ли правительство допустит повторение прошлогодней ситуации с дефицитом яиц и курятины. Гораздо важнее контроль качества, заключил Чеглов.
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