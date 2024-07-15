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Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь

Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь - 15.07.2024, ПРАЙМ

Россия полностью обеспечила себя важным товаром, который начал дешеветь

Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, при этом оба вида мяса дешевеют. Почему так происходит и как долго цены будут падать, рассказал агентству... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T02:02+0300

2024-07-15T02:02+0300

2024-07-15T02:02+0300

свинина

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Свинина и курятина уже стоят практически одинаково, при этом оба вида мяса дешевеют. Почему так происходит и как долго цены будут падать, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По данным Минсельхоза, свинина с начала года подешевела на пять процентов, тогда как курятина менее чем на два. В начале июня в оптовом звене свинина стоила 171 рубль за килограмм, курятина – 162 рубля за килограмм. Хотя раньше курятина была самым доступным видом мяса. При этом по свинине Россия полностью себя обеспечивает.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам Чеглова, здесь сработал фактор консолидации рынка. "Рынок находится по сути в руках крупных холдингов, которые диверсифицировали производство и держат цены. Именно их продукция заполнила прилавки сетевых магазинов", - рассуждает он.Наиболее четко это проявляется в случае с курятиной. Производство этого вида мяса давно поставлено на поток именно холдингами. Так удобнее – крупным производителям проще решать проблемы с кормами и птичьими болезнями. Но и конкуренции меньше. Если раньше параллельно с сетями на прилавках небольших магазинов можно было найти и фермерских кур, то сейчас почти все они сетевые. Следствие – сезонная корректировка цен, которая происходит у всех одновременно и слажено.А вот на рынке свинины есть конкуренция - он сам по себе растущий, потому и корректировка цен здесь заметнее, как и их волатильность. Но закончится летний период, вернутся отпускники и ситуация может измениться. Сегодня свинина выгоднее, значит, ее производители тоже начнут наращивать объемы, скупая мелких участников рынка. В этом случае ситуация с ценами может измениться.Экспорт никак не сказывается на мясном рынке – пока его объемы не столь значительны, хотя в будущем он может стать важным фактором. Остается и небольшой импорт, хотя про "ножки Буша" мы уже почти забыли. Его объем зависит от того, как отечественный производитель пройдет риски болезней и разворота логистических цепочек.На стоимости мясных продуктов сезонное удешевление мяса не отразится. Скорее всего, она просто застынет на какое-то время. Традиционно колбасу удешевляли с помощью куриного мяса. Теперь это сделать сложнее. Значит, либо очередной виток подорожания, либо изменение технологий в русло большей экономии.Вряд ли правительство допустит повторение прошлогодней ситуации с дефицитом яиц и курятины. Гораздо важнее контроль качества, заключил Чеглов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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