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Путин отметил высокотехнологичность металлургической отрасли в России

Путин отметил высокотехнологичность металлургической отрасли в России - 15.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил высокотехнологичность металлургической отрасли в России

Российская металлургическая отрасль год от года становится более высокотехнологичной, это открывает новые возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:52+0300

2024-07-15T14:52+0300

2024-07-15T14:53+0300

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская металлургическая отрасль год от года становится более высокотехнологичной, это открывает новые возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства выступил на мероприятии, которое приурочено ко Дню металлурга. "Важно, что год от года отрасль становится всё более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные и производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами", - сказал президент.По словам российского лидера, это открывает новые и самые широкие возможности в разных областях, от авиации и космонавтики до электроники и медицины.Он добавил, что достижения металлургов имеют стратегическое значение для России, включая оснащение флота и армии. Страна гордится ими, заключил Путин.

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владимир путин, россия