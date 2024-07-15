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Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - 15.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире
Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:55+0300
2024-07-15T14:55+0300
экономика
россия
владимир путин
никель
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин."В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля", — заметил российский лидер.Президент выразил особую благодарность металлургам и отметил, что горно-металлургический комплекс страны успешно развивается. Он также добавил, что в 2023 году Россия заняла второе по производству алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое по производству стали.
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россия, владимир путин, никель
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, никель
14:55 15.07.2024
 
Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Путин: РФ занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.
"В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля", — заметил российский лидер.
Президент выразил особую благодарность металлургам и отметил, что горно-металлургический комплекс страны успешно развивается. Он также добавил, что в 2023 году Россия заняла второе по производству алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое по производству стали.
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Никель на LME нацелен на падение по итогам четвертой недели подряд
14 июня, 11:47
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинникель
 
 
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