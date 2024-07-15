https://1prime.ru/20240715/putin-850118119.html

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире - 15.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:55+0300

2024-07-15T14:55+0300

2024-07-15T14:55+0300

экономика

россия

владимир путин

никель

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848042_0:85:2397:1433_1920x0_80_0_0_52002a43139219aad89a3ff2772e351e.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин."В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля", — заметил российский лидер.Президент выразил особую благодарность металлургам и отметил, что горно-металлургический комплекс страны успешно развивается. Он также добавил, что в 2023 году Россия заняла второе по производству алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое по производству стали.

https://1prime.ru/20240614/tsvetmet-849168536.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, никель