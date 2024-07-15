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Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств

Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств - 15.07.2024, ПРАЙМ

Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств

Российские металлургические производства нуждаются в глубокой модернизации, заявил президент России Владимир Путин. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:02+0300

2024-07-15T15:02+0300

2024-07-15T15:02+0300

экономика

владимир путин

металлургия

россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские металлургические производства нуждаются в глубокой модернизации, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на приуроченном ко Дню металлурга мероприятии."Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал он.По словам президента, инвестиции в новые перспективные проекты растут, несмотря на санкции. Часть этих проектов, отметил Путин, реализуется с господдержкой, например, механизмами кластерной и инвестиционной платформы.Российский лидер добавил, что представители металлургической отрасли намерены внедрять новые эффективные инструменты и создавать дополнительный спрос с помощью инфраструктурных проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, металлургия, россия