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Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств
Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств - 15.07.2024, ПРАЙМ
Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств
Российские металлургические производства нуждаются в глубокой модернизации, заявил президент России Владимир Путин. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:02+0300
2024-07-15T15:02+0300
экономика
владимир путин
металлургия
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские металлургические производства нуждаются в глубокой модернизации, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства выступил на приуроченном ко Дню металлурга мероприятии."Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал он.По словам президента, инвестиции в новые перспективные проекты растут, несмотря на санкции. Часть этих проектов, отметил Путин, реализуется с господдержкой, например, механизмами кластерной и инвестиционной платформы.Российский лидер добавил, что представители металлургической отрасли намерены внедрять новые эффективные инструменты и создавать дополнительный спрос с помощью инфраструктурных проектов.
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владимир путин, металлургия, россия
Экономика, Владимир Путин, металлургия, РОССИЯ
15:02 15.07.2024
 
Путин призвал проводить модернизацию металлургических производств

Путин: надо и дальше проводить модернизацию металлургических производств

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин посетил ВДНХ
Президент Владимир Путин посетил ВДНХ
© POOL
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские металлургические производства нуждаются в глубокой модернизации, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на приуроченном ко Дню металлурга мероприятии.
"Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал он.
По словам президента, инвестиции в новые перспективные проекты растут, несмотря на санкции. Часть этих проектов, отметил Путин, реализуется с господдержкой, например, механизмами кластерной и инвестиционной платформы.
Российский лидер добавил, что представители металлургической отрасли намерены внедрять новые эффективные инструменты и создавать дополнительный спрос с помощью инфраструктурных проектов.
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ЭкономикаВладимир ПутинметаллургияРОССИЯ
 
 
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