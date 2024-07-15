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КНДР может поставлять в Россию рис, считают в АКРА

КНДР может поставлять в Россию рис, считают в АКРА - 15.07.2024, ПРАЙМ

КНДР может поставлять в Россию рис, считают в АКРА

Объем импорта в РФ яблок из Северной Кореи не будет большим и вряд ли превысит 5%, однако страна могла бы начать поставлять в Россию рис, такое мнение высказал... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:04+0300

2024-07-15T19:04+0300

2024-07-15T19:04+0300

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россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Объем импорта в РФ яблок из Северной Кореи не будет большим и вряд ли превысит 5%, однако страна могла бы начать поставлять в Россию рис, такое мнение высказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Ранее в понедельник РИА Новости рассказали в Россельхознадзоре, что Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Кроме того, разрешение на их поставки в РФ получила Северная Корея, страны также обсуждают возможность начала поставок в Россию женьшеня. "Полагаю, что объем импорта яблок из КНДР не будет большим. Во-первых, самообеспеченность яблоками собственного производства в России близка к 80%, таким образом, на импорт приходится сравнительно небольшая часть (даже несмотря на вероятное снижение урожая яблок в текущем году из-за заморозков)", - рассказал Тренин. Кроме того, по словам эксперта, на рынке яблок присутствует высокая конкуренция среди стран-поставщиков, и лидирующие по объемам поставок страны меняются год от года, при этом доля поставок из одной страны, как правило, находится на умеренном уровне и не превышает 20% в общем импорте. "На основании этого делаю вывод, что в результате выхода КНДР на этот рынок доля страны окажется ограниченной и вряд ли превысит 5%. Ко всему прочему, длинное транспортное плечо по отношению к европейской части России может несколько удорожать итоговую стоимость продукции из КНДР по сравнению с другими поставщиками (Белоруссия, Азербайджан, Турция, Сербия)", - пояснил аналитик. При этом он отметил экспортный потенциал и других групп продовольствия из КНДР. "Потенциально в случае высоких урожаев Северная Корея могла бы поставлять в Россию рис, который является там главным продуктом сельского хозяйства", - заключил Тренин.

https://1prime.ru/20240713/kndr-850072297.html

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россия, кндр, экспорт риса