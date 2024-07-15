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В Госдуме высказались о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме высказались о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада
В Госдуме высказались о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада - 15.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме высказались о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада
Москва не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T20:33+0300
2024-07-15T20:33+0300
политика
россия
украина
госдума
саммит
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил неприемлемость тона Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта. Ранее Зеленский сказал, что российские представители "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре. "Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Москва не раз заявляла о своей готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, утвержденных в Конституции РФ. "С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", — подчеркнул Слуцкий. Парламентарий добавил, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, нужно исходить из "формулы мира", предложенной президентом России Владимиром Путиным. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. "Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия, украина, госдума, саммит
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума, саммит
20:33 15.07.2024
 
В Госдуме высказались о "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада

Слуцкий: Россия не будет участвовать в саммитах на условиях Киева или Запада

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва не будет участвовать в "мирных саммитах" на условиях Украины или Запада, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил неприемлемость тона Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта.
Ранее Зеленский сказал, что российские представители "должны быть на втором саммите" по Украине в ноябре.
"Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Москва не раз заявляла о своей готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных, утвержденных в Конституции РФ.
"С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", — подчеркнул Слуцкий.
Парламентарий добавил, что в мирных инициативах, будь то китайская, бразильская или турецкая, нужно исходить из "формулы мира", предложенной президентом России Владимиром Путиным.
В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не приемлет ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается.
"Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.
Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.
В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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