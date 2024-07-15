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"Ростех" оценил устойчивость российских бронеодеял против FPV-дронов

"Ростех" оценил устойчивость российских бронеодеял против FPV-дронов - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" оценил устойчивость российских бронеодеял против FPV-дронов

Российские бронеодеяла производства НИИ Стали (входит в концерн "Калашников" Ростеха) защищают военную технику от удара FPV-дрона, следует из сообщения,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:52+0300

2024-07-15T08:52+0300

2024-07-15T08:52+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российские бронеодеяла производства НИИ Стали (входит в концерн "Калашников" Ростеха) защищают военную технику от удара FPV-дрона, следует из сообщения, опубликованного в понедельник в Telegram-канале госкорпорации. Испытания бронеодеяла продемонстрированы в новом выпуске спецпроекта Ростеха #НашКраш. "На испытаниях проекта #НашКраш сымитировали удар беспилотника по микроавтобусу при помощи гранаты Ф-1. Боеприпас положили на крышу автомобиля, которую предварительно накрыли бронеодеялом производства "НИИ Стали" нашего концерна "Калашников". После подрыва гранаты корпус машины был пробит фугасным эффектом, однако осколки не проникли в салон. Это могло бы защитить экипаж от поражающих элементов боеприпаса", - рассказали в Ростехнадзор. Ведущий проекта отметил, что, если бы между одеялом и крышей было расстояние в 5-10 сантиметров, то ущерб автомобилю мог снизиться, а также сравнил фугасное действие гранаты с мощным ударом кувалды. "В роли кувалды – граната, а в роли наковальни – крыша автомобиля. Соответственно, при взаимодействии ударной волны и жесткого основания произошел разрыв основной структуры одеяла. Если было бы некоторое расстояние между изделием и корпусом машины, то эпицентр взрыва был бы намного меньше. Основное назначение гибких структур одеяла – тянуться в процессе воздействия осколка", – подтвердил начальник отдела структурных схем защиты "НИИ Стали" Дмитрий Чумаченко. По его словам, данные бронеодеяла применяются в том числе для укрытия колес военной техники от осколков в зоне спецоперации. Также он отметил, что эти изделия приобретают в основном военнослужащие для укрытия личного состава, раненых, техники, завешивания блиндажей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех