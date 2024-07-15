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"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000 - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000
"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000 - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000
В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:26+0300
2024-07-15T11:36+0300
вооружения
россия
ростех
авиабомбы
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения авиабомб, в частности ФАБ-3000, следует из сообщения "Ростеха". "Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала ещё более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", - говорится в сообщении госкорпорации. Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, эффективность применения боеприпаса с УМПК получается высокая, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки". Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника. ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО.
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россия, ростех, авиабомбы
Вооружения, РОССИЯ, Ростех, Авиабомбы
11:26 15.07.2024 (обновлено: 11:36 15.07.2024)
 
"Ростех" намерен увеличить дальность поражения авиабомб ФАБ-3000

"Ростех": в России работают над увеличением дальности поражения ФАБ-3000

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В России работают над усовершенствованным вариантом универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для существенного увеличения дальности поражения авиабомб, в частности ФАБ-3000, следует из сообщения "Ростеха".
"Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) разработки КТРВ стала ещё более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, эффективность применения боеприпаса с УМПК получается высокая, а "сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки".
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем ПВО противника.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные УМПК, в зоне СВО.
 
ВооруженияРОССИЯРостехАвиабомбы
 
 
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