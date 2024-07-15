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Банк России продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Банк России продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
Банк России продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте - 15.07.2024, ПРАЙМ
Банк России продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте
Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:54+0300
2024-07-15T19:54+0300
банк россии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале. Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным. "Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля. "Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.
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рубль, курс доллара к рублю цб рф
Банк России, рубль, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
19:54 15.07.2024
 
Банк России продолжит публиковать официальный курс рубля на сайте

Банк России: официальный курс рубля будет как обычно публиковаться на сайте

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Порядок расчета и публикации официального курса рубля не меняется, ЦБ продолжит публиковать его как обычно на сайте, следует из ответов регулятора в его официальном Telegram-канале.
Банк России в понедельник вечером объявил, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
Регулятор уже сообщил в комментариях своем аккаунте в Telegram, что продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку, курс останется единым и рыночным.
"Порядок расчета и публикации официального курса не меняется", - прокомментировал Банк России вопросы относительно того, будет ли публиковаться курс рубля.
"Мы будем продолжать публиковать официальный курс как обычно на сайте", - добавил регулятор в комментариях.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку
19:34
 
Банк РоссиирубльКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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