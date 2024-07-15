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Российский рынок акций упал на 2,01 процента - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций упал на 2,01 процента
Российский рынок акций упал на 2,01 процента - 15.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал на 2,01 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 2,01%, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T18:56+0300
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индекс мосбиржи
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 2,01%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,01%, до 2913,48 пункта, долларовый РТС - на 2,08%, до 1045,25 пункта.
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торги, индекс мосбиржи, российский рынок акций
Экономика, Торги, индекс Мосбиржи, российский рынок акций
18:56 15.07.2024
 
Российский рынок акций упал на 2,01 процента

Российский рынок акций упал на 2,01% в основную торговую сессию

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника упал на 2,01%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,01%, до 2913,48 пункта, долларовый РТС - на 2,08%, до 1045,25 пункта.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ВТБ разрешил продать свои дробные акции через брокеров на внебиржевом рынке
18:15
 
ЭкономикаТоргииндекс Мосбиржироссийский рынок акций
 
 
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