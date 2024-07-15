https://1prime.ru/20240715/sammit-850126921.html

Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира"

Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира" - 15.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира"

Российская сторона должна принять участие во втором мирном саммите, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua" в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T17:18+0300

2024-07-15T17:18+0300

2024-07-15T18:39+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84180/85/841808589_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_34e2ee2166832060f02840c651b330b1.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская сторона должна принять участие во втором мирном саммите, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитирует Зеленского издание.Он добавил, что план сформулируют на встречах в разных государствах к ноябрю. Подобное решение было принято после того, как журналисты сообщили о возможном начале мирных переговоров между Украиной и Россией.Ранее в июне Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.Тем не менее, киевские власти предложения отклонили.

https://1prime.ru/20240617/sammit-849242667.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский