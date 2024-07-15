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Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира"
Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира"
Российская сторона должна принять участие во втором мирном саммите, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua" в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T17:18+0300
2024-07-15T17:18+0300
2024-07-15T18:39+0300
политика
россия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская сторона должна принять участие во втором мирном саммите, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале."Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитирует Зеленского издание.Он добавил, что план сформулируют на встречах в разных государствах к ноябрю. Подобное решение было принято после того, как журналисты сообщили о возможном начале мирных переговоров между Украиной и Россией.Ранее в июне Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.Тем не менее, киевские власти предложения отклонили.
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россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Зеленский заявил о необходимости участия России в "саммите мира"
Зеленский заявил, что представители России должны быть на втором мирном саммите
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Российская сторона должна принять участие во втором мирном саммите, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Его слова приводит издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале
.
"Считаю, что представители России должны быть на втором саммите", — цитирует Зеленского издание.
Он добавил, что план сформулируют на встречах в разных государствах к ноябрю. Подобное решение было принято после того, как журналисты сообщили о возможном начале мирных переговоров между Украиной и Россией.
Ранее в июне Владимир Путин предложил новые мирные инициативы для разрешения конфликта на Украине. Эти предложения предусматривают признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Также предусмотрено закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация.
Тем не менее, киевские власти предложения отклонили.
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