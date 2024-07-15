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В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов - 15.07.2024, ПРАЙМ
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В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов
В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов - 15.07.2024, ПРАЙМ
В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов
Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, при помощи которых можно купить "серые" аккаунты кикшеринга и обойти... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:14+0300
2024-07-15T14:14+0300
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, при помощи которых можно купить "серые" аккаунты кикшеринга и обойти официальную аренду электросамокатов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении первому замглавы Генпрокуратуры Анатолию Разинкину Шейкин указал, что в Telegram все чаще встречаются каналы и боты, предлагающие приобрести аккаунты популярных сервисов аренды электросамокатов. Он отметил, что этим часто пользуются те, кого ранее заблокировали в сервисах кикшеринга. "Подобные сервисы, предлагающие приобрести нелегальные аккаунты, создают условия, при которых будет невозможно идентифицировать лицо, управляющее СИМ (средством индивидуальной мобильности - ред.), и в случае скрытия с места ДТП, поиск такого лица будет затруднен. Кроме того, многие кикшеринговые сервисы установили ограничения по возрасту для лиц, которые могут использовать электросамокаты, а с помощью "серых" аккаунтов, данные ограничения можно обойти", - объяснил сенатор. Парламентарий попросил организовать проверку сервиса в Telegram и сайтов, распространяющих информацию о подобных сервисах, и при подтверждении нарушения законов РФ принять меры.
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электросамокаты, совфед
Электросамокаты, Совфед
14:14 15.07.2024
 
В СФ призвали заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов

Сенатор призвал заблокировать сервисы для обхода официальной аренды самокатов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты в Москве
Электросамокаты в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин обратился в Генпрокуратуру с просьбой заблокировать сервисы, при помощи которых можно купить "серые" аккаунты кикшеринга и обойти официальную аренду электросамокатов, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении первому замглавы Генпрокуратуры Анатолию Разинкину Шейкин указал, что в Telegram все чаще встречаются каналы и боты, предлагающие приобрести аккаунты популярных сервисов аренды электросамокатов. Он отметил, что этим часто пользуются те, кого ранее заблокировали в сервисах кикшеринга.
"Подобные сервисы, предлагающие приобрести нелегальные аккаунты, создают условия, при которых будет невозможно идентифицировать лицо, управляющее СИМ (средством индивидуальной мобильности - ред.), и в случае скрытия с места ДТП, поиск такого лица будет затруднен. Кроме того, многие кикшеринговые сервисы установили ограничения по возрасту для лиц, которые могут использовать электросамокаты, а с помощью "серых" аккаунтов, данные ограничения можно обойти", - объяснил сенатор.
Парламентарий попросил организовать проверку сервиса в Telegram и сайтов, распространяющих информацию о подобных сервисах, и при подтверждении нарушения законов РФ принять меры.
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