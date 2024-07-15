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Превратился в кошмар: в Турции отметили влияние санкций на экспорт в Россию

Превратился в кошмар: в Турции отметили влияние санкций на экспорт в Россию - 15.07.2024, ПРАЙМ

Превратился в кошмар: в Турции отметили влияние санкций на экспорт в Россию

Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций, они сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников, заявил РИА Новости... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:07+0300

2024-07-15T09:07+0300

2024-07-15T09:45+0300

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АНКАРА, 15 июл – ПРАЙМ. Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций, они сталкиваются с прямыми угрозами западных чиновников, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Посол РФ в Турции в интервью изданию Edaily в мае заявлял, что США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией. По словам дипломата, в результате объем банковских операций сильно сокращается, импортёры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортёры, соответственно, их не получают. По его словам, по данным Института статистики Турции, за первый квартал экспорт в Россию сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "К сожалению, санкции оказывают негативное влияние не только на Россию, но и на Турцию. Экспорт в Россию превращается на кошмар почти во всех других отраслях, кроме продовольственной. Турецкие торговцы, экспортирующие товары из России и отправляющие товары в Россию, сталкиваются с множеством проблем - от замораживания банковских счетов до угроз со стороны западных чиновников. Это приводит к тому, что экспорт в Россию сокращается. Фактически, по данным Турецкой ассамблеи экспортёров, за первые шесть месяцев года экспорт в Россию сократился в два раза", - заявил собеседник агентства. По его словам, если говорить о секторах, то все сектора, кроме пищевого, свежих овощей и фруктов, очень сильно пострадали от эмбарго против России, особенно сектор кожи и изделий из неё, который "практически обнулён". Президент России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали на встрече в Астане в среду вопросы платежей между странами, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, Москва и Анкара переходят на расчёты в национальные валюты, это клиринговые платежи для обеспечения импорта в счёт экспортной продукции, и другие направления, которые позволяют обеспечить торгово-экономический оборот. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, турция, бизнес