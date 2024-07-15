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Совет ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Совет ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
Совет ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 15.07.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
Совет ЕС решил продлить действие санкций против Ирана до июля 2025 года из-за сотрудничества Тегерана с Россией, говорится в сообщении Совета. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:32+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС решил продлить действие санкций против Ирана до июля 2025 года из-за сотрудничества Тегерана с Россией, говорится в сообщении Совета."Сегодня Совет продлил действие ограничительных мер до 27 июля 2025 года… Действующие ограничительные меры будут пересматриваться ежегодно", — говорится в заявлении.В настоящее время под санкциями находятся 12 лиц и 9 организаций. Персональные санкции ЕС включают заморозку активов и запрет на въезд для отдельных лиц. Российская Федерация уже неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться. Россия отмечает, что санкции неэффективны, в то время как западные страны не принимают поражение в этом вопросе.
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россия, иран, ес
РОССИЯ, ИРАН, ЕС
12:32 15.07.2024
 
Совет ЕС на год продлил санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

Совет ЕС продлил санкции против Ирана за сотрудничество с РФ до июля 2025 года

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Совет ЕС решил продлить действие санкций против Ирана до июля 2025 года из-за сотрудничества Тегерана с Россией, говорится в сообщении Совета.
"Сегодня Совет продлил действие ограничительных мер до 27 июля 2025 года… Действующие ограничительные меры будут пересматриваться ежегодно", — говорится в заявлении.
В настоящее время под санкциями находятся 12 лиц и 9 организаций. Персональные санкции ЕС включают заморозку активов и запрет на въезд для отдельных лиц.
Российская Федерация уже неоднократно заявляла о способности справиться с санкционным давлением Запада, которое продолжает усиливаться. Россия отмечает, что санкции неэффективны, в то время как западные страны не принимают поражение в этом вопросе.
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