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"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - 15.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/saudity-850099660.html
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T08:40+0300
2024-07-15T09:13+0300
экономика
россия
саудовская аравия
g7
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что подобное решение является сигналом для Запада о необходимости соблюдения международного права. Хотя само Министерство финансов Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, обсуждение этого вопроса демонстрирует, что действовать нужно в рамках международных договоренностей.Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов. Решение ближневосточного государства может способствовать цепной реакции, в ходе которой другие страны Персидского залива могут пойти на такой же шаг."Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45", — говорится в материале издания.Подчеркивается, что под угрозой окажутся инвестиционные проекты, включая соглашения между Саудовской Аравией и Францией. В целом, Саудовская Аравия не желает конфликтов с Западом, но готова принять меры для защиты интересов своих партнеров, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240711/saudovskaya_araviya-850018423.html
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россия, саудовская аравия, g7
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, G7
08:40 15.07.2024 (обновлено: 09:13 15.07.2024)
 
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

РИА Новости: саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в материале агентства РИА Новости.
Отмечается, что подобное решение является сигналом для Запада о необходимости соблюдения международного права. Хотя само Министерство финансов Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, обсуждение этого вопроса демонстрирует, что действовать нужно в рамках международных договоренностей.
Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов. Решение ближневосточного государства может способствовать цепной реакции, в ходе которой другие страны Персидского залива могут пойти на такой же шаг.
"Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45", — говорится в материале издания.
Подчеркивается, что под угрозой окажутся инвестиционные проекты, включая соглашения между Саудовской Аравией и Францией. В целом, Саудовская Аравия не желает конфликтов с Западом, но готова принять меры для защиты интересов своих партнеров, заключили в материале.
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России
11 июля, 13:56
 
ЭкономикаРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯG7
 
 
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