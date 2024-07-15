https://1prime.ru/20240715/saudity-850099660.html
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T08:40+0300
2024-07-15T08:40+0300
2024-07-15T09:13+0300
экономика
россия
саудовская аравия
g7
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/37/842483754_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97a5352d6deda5e6d864e1adebda1045.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что подобное решение является сигналом для Запада о необходимости соблюдения международного права. Хотя само Министерство финансов Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, обсуждение этого вопроса демонстрирует, что действовать нужно в рамках международных договоренностей.Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов. Решение ближневосточного государства может способствовать цепной реакции, в ходе которой другие страны Персидского залива могут пойти на такой же шаг."Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45", — говорится в материале издания.Подчеркивается, что под угрозой окажутся инвестиционные проекты, включая соглашения между Саудовской Аравией и Францией. В целом, Саудовская Аравия не желает конфликтов с Западом, но готова принять меры для защиты интересов своих партнеров, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240711/saudovskaya_araviya-850018423.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84248/37/842483754_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d9f0b6d3267724128ae3ea635a4a5b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, g7
Экономика, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, G7
"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России
РИА Новости: саудиты пригрозили G7 распродать долги стран ЕС из-за активов РФ
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Отмечается, что подобное решение является сигналом для Запада о необходимости соблюдения международного права. Хотя само Министерство финансов Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, обсуждение этого вопроса демонстрирует, что действовать нужно в рамках международных договоренностей.
Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов. Решение ближневосточного государства может способствовать цепной реакции, в ходе которой другие страны Персидского залива могут пойти на такой же шаг.
"Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45", — говорится в материале издания.
Подчеркивается, что под угрозой окажутся инвестиционные проекты, включая соглашения между Саудовской Аравией и Францией. В целом, Саудовская Аравия не желает конфликтов с Западом, но готова принять меры для защиты интересов своих партнеров, заключили в материале.
Сильный ход: Саудовская Аравия готова отомстить G7 за кражу активов России