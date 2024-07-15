https://1prime.ru/20240715/saudity-850099660.html

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Жесткий сигнал": саудиты пригрозили сбросить европейский долг из-за России

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:40+0300

2024-07-15T08:40+0300

2024-07-15T09:13+0300

экономика

россия

саудовская аравия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию активов России, что является очевидным сигналом для западных стран, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что подобное решение является сигналом для Запада о необходимости соблюдения международного права. Хотя само Министерство финансов Саудовской Аравии не поддерживает эту идею, обсуждение этого вопроса демонстрирует, что действовать нужно в рамках международных договоренностей.Кроме того, Эр-Рияд является крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов. Решение ближневосточного государства может способствовать цепной реакции, в ходе которой другие страны Персидского залива могут пойти на такой же шаг."Цепная реакция приведет к серьезной распродаже, что усугубит и так довольно слабые экономические показатели еврозоны. Иностранным инвесторам принадлежит примерно 50% госдолга Франции — это намного больше, чем в Италии (28), США (30). У Испании — 40, Германии — 45", — говорится в материале издания.Подчеркивается, что под угрозой окажутся инвестиционные проекты, включая соглашения между Саудовской Аравией и Францией. В целом, Саудовская Аравия не желает конфликтов с Западом, но готова принять меры для защиты интересов своих партнеров, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240711/saudovskaya_araviya-850018423.html

саудовская аравия

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россия, саудовская аравия, g7