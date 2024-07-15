https://1prime.ru/20240715/semya-850117087.html
Мишустин раскрыл подробности нацпроекта "Семья"
Мишустин раскрыл подробности нацпроекта "Семья" - 15.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин раскрыл подробности нацпроекта "Семья"
Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T14:38+0300
2024-07-15T14:38+0300
2024-07-15T14:38+0300
михаил мишустин
семья
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям. "Масштабный проект "Семья". В него войдут пять федеральных (проектов - ред.). Их реализация позволит усилить помощь семьям при рождении ребенка на всех этапах его взросления, вырастить целую систему поддержки, как поручал президент, уделяя особое внимание многодетным семьям", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья". Мишустин отметил, что продолжится программа маткапитала, сохранятся действующие социальные меры, с 2026 года будет предусмотрено ежегодная семейная выплата работающим мамам и папам, у которых двое и более детей. "Необходимо также сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей", - сказал глава правительства. Для этого предлагается в том числе открывать в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников, добавил он. "Должна быть возможность устроить ребенка в детский сад. Их строительство и дальше будет идти, прежде всего, в тех населенных пунктах, где стоит вопрос нехватки мест", - сказал Мишустин.Он добавил, что нацпроект также предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых. По словам премьера, эта система должна быть доступна до полумиллиона человек к концу десятилетия."Они смогут получить комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, сопровождение в самых разных жизненных ситуациях. Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые, просветительские мероприятия, в волонтерскую деятельность", - отметил Мишустин.
https://1prime.ru/20240713/natsproekty-850075980.html
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михаил мишустин, семья
Мишустин раскрыл подробности нацпроекта "Семья"
Мишустин: особое внимание в нацпроекте "Семья" будет уделено многодетным семьям
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям.
"Масштабный проект "Семья". В него войдут пять федеральных (проектов - ред.). Их реализация позволит усилить помощь семьям при рождении ребенка на всех этапах его взросления, вырастить целую систему поддержки, как поручал президент, уделяя особое внимание многодетным семьям", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья".
Мишустин отметил, что продолжится программа маткапитала, сохранятся действующие социальные меры, с 2026 года будет предусмотрено ежегодная семейная выплата работающим мамам и папам, у которых двое и более детей.
"Необходимо также сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей", - сказал глава правительства.
Мишустин утвердил распределение обязанностей кураторов нацпроектов
Для этого предлагается в том числе открывать в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников, добавил он.
"Должна быть возможность устроить ребенка в детский сад. Их строительство и дальше будет идти, прежде всего, в тех населенных пунктах, где стоит вопрос нехватки мест", - сказал Мишустин.
Он добавил, что нацпроект также предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых. По словам премьера, эта система должна быть доступна до полумиллиона человек к концу десятилетия.
"Они смогут получить комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, сопровождение в самых разных жизненных ситуациях. Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые, просветительские мероприятия, в волонтерскую деятельность", - отметил Мишустин.