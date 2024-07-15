https://1prime.ru/20240715/snaypery-850103842.html
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ - 15.07.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится в материале Der Spiegel. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:23+0300
2024-07-15T11:23+0300
2024-07-15T11:23+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится в материале Der Spiegel."С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — сказано в размещенном на YouTube видеоматериале.Минобороны России ранее отчиталось о нейтрализации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, а также о регулярных ударах по группам иностранных боевиков, сражающихся на стороне Киева.В оборонном ведомстве также предупредили иностранных граждан о поездках на Украину, подчеркивая, что наемники не имеют статуса военнопленных и не являются комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом.По сведениям ведомства, за время проведения специальной операции ликвидированы более 5,9 тысяч боевиков из 13 387 иностранных наемников, приехавших на Украину.
https://1prime.ru/20240715/svo-850096762.html
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всу, германия, украина
Вооружения, ВСУ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
Der Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится
в материале Der Spiegel.
"С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — сказано в размещенном на YouTube видеоматериале.
Минобороны России ранее отчиталось о нейтрализации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, а также о регулярных ударах по группам иностранных боевиков, сражающихся на стороне Киева.
В оборонном ведомстве также предупредили иностранных граждан о поездках на Украину, подчеркивая, что наемники не имеют статуса военнопленных и не являются комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом.
По сведениям ведомства, за время проведения специальной операции ликвидированы более 5,9 тысяч боевиков из 13 387 иностранных наемников, приехавших на Украину.
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