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СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ - 15.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ - 15.07.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ
Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится в материале Der Spiegel. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:23+0300
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вооружения
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится в материале Der Spiegel."С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — сказано в размещенном на YouTube видеоматериале.Минобороны России ранее отчиталось о нейтрализации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, а также о регулярных ударах по группам иностранных боевиков, сражающихся на стороне Киева.В оборонном ведомстве также предупредили иностранных граждан о поездках на Украину, подчеркивая, что наемники не имеют статуса военнопленных и не являются комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом.По сведениям ведомства, за время проведения специальной операции ликвидированы более 5,9 тысяч боевиков из 13 387 иностранных наемников, приехавших на Украину.
https://1prime.ru/20240715/svo-850096762.html
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всу, германия, украина
Вооружения, ВСУ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
11:23 15.07.2024
 
СМИ рассказали о немецких снайперах в составе ВСУ

Der Spiegel: в ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы

© РИА Новости . Павел ЛисицынСнайперы
Снайперы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Немецкие снайперы принимают участие в боях за Часов Яр на стороне ВСУ, говорится в материале Der Spiegel.
"С начала конфликта иностранцы также воюют на Украине в рядах так называемого иностранного легиона. Один из них – Отто из Баварии, 49-летний подрывник, прошедший снайперскую подготовку в бундесвере", — сказано в размещенном на YouTube видеоматериале.
Минобороны России ранее отчиталось о нейтрализации наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран, а также о регулярных ударах по группам иностранных боевиков, сражающихся на стороне Киева.
В оборонном ведомстве также предупредили иностранных граждан о поездках на Украину, подчеркивая, что наемники не имеют статуса военнопленных и не являются комбатантами в соответствии с международным гуманитарным правом.
По сведениям ведомства, за время проведения специальной операции ликвидированы более 5,9 тысяч боевиков из 13 387 иностранных наемников, приехавших на Украину.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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