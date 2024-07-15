https://1prime.ru/20240715/ssj-850124996.html

МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ

МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ - 15.07.2024, ПРАЙМ

МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку и анализ данных бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, который ранее упал на территории | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T16:37+0300

2024-07-15T16:37+0300

2024-07-15T16:59+0300

происшествия

катастрофа ssj-100

черный ящик

авиакатастрофа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку и анализ данных бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, который ранее упал на территории Московской области. Об этом сообщило ведомство. В пятницу в Подмосковном лесу рухнул Sukhoi Superjet, на которого борту находились три члена экипажа. Согласно предварительным данным, они погибли. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В следственном комитете РФ рассказали, что самолет, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что воздушное судно принадлежало компании "Газпром Авиа". "На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов", — сказано в сообщении.В МАК также отметили, что комиссия по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения и говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах катастрофы пока рано.

https://1prime.ru/20240712/krushenie-850070032.html

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катастрофа ssj-100, черный ящик, авиакатастрофа