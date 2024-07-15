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МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ - 15.07.2024, ПРАЙМ
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МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ
МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ - 15.07.2024, ПРАЙМ
МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку и анализ данных бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, который ранее упал на территории | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T16:37+0300
2024-07-15T16:59+0300
происшествия
катастрофа ssj-100
черный ящик
авиакатастрофа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку и анализ данных бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, который ранее упал на территории Московской области. Об этом сообщило ведомство. В пятницу в Подмосковном лесу рухнул Sukhoi Superjet, на которого борту находились три члена экипажа. Согласно предварительным данным, они погибли. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В следственном комитете РФ рассказали, что самолет, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что воздушное судно принадлежало компании "Газпром Авиа". "На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов", — сказано в сообщении.В МАК также отметили, что комиссия по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения и говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах катастрофы пока рано.
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катастрофа ssj-100, черный ящик, авиакатастрофа
Происшествия, Катастрофа SSJ-100, черный ящик, авиакатастрофа
16:37 15.07.2024 (обновлено: 16:59 15.07.2024)
 
МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего SSJ

МАК начал расшифровку данных бортовых регистраторов упавшего в Подмосковье SSJ

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкШтаб пожаротушения на месте крушение SSJ 100 в Подмосковье
Штаб пожаротушения на месте крушение SSJ 100 в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку и анализ данных бортовых регистраторов самолета Sukhoi Superjet, который ранее упал на территории Московской области. Об этом сообщило ведомство.
В пятницу в Подмосковном лесу рухнул Sukhoi Superjet, на которого борту находились три члена экипажа. Согласно предварительным данным, они погибли. По этому факту было возбуждено уголовное дело. В следственном комитете РФ рассказали, что самолет, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", но потерпел крушение в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что воздушное судно принадлежало компании "Газпром Авиа".
"На базе лаборатории Межгосударственного авиационного комитета специалисты Комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов", — сказано в сообщении.
В МАК также отметили, что комиссия по расследованию не имеет правовых оснований разглашать информацию о ходе расследования в публичном поле до его завершения и говорить о каких-либо сроках завершения расследования, его итогах, причинах и обстоятельствах катастрофы пока рано.
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