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ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:06+0300
2024-07-15T19:14+0300
банк россии
валютный рынок
статистика
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", - говорится в сообщении.
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валютный рынок, статистика
Банк России, валютный рынок, статистика
19:06 15.07.2024 (обновлено: 19:14 15.07.2024)
 
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", - говорится в сообщении.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 16 июля
17:50
 
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