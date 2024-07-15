https://1prime.ru/20240715/statistika-850130020.html

ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:06+0300

2024-07-15T19:06+0300

2024-07-15T19:14+0300

банк россии

валютный рынок

статистика

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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов, говорится в сообщении на сайте регулятора."В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240715/kurs-850128329.html

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валютный рынок, статистика