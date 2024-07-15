https://1prime.ru/20240715/statistika-850131535.html

Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка

Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ

Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка

Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:59+0300

2024-07-15T19:59+0300

2024-07-15T19:59+0300

банк россии

валютный рынок

статистика

эксперт

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". "На рынок вряд ли существенно повлияет, крупные участники рынка будут в курсе происходящего. Широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно", - заявил Табах. "Прозрачности новые ограничения не способствуют, но в заявлении ЦБ РФ достаточно прозрачная и понятная мотивировка", - добавил он.

https://1prime.ru/20240715/kurs-850131045.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валютный рынок, статистика, эксперт