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Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка
Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:59+0300
2024-07-15T19:59+0300
2024-07-15T19:59+0300
банк россии
валютный рынок
статистика
эксперт
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". "На рынок вряд ли существенно повлияет, крупные участники рынка будут в курсе происходящего. Широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно", - заявил Табах. "Прозрачности новые ограничения не способствуют, но в заявлении ЦБ РФ достаточно прозрачная и понятная мотивировка", - добавил он.
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валютный рынок, статистика, эксперт
Банк России, валютный рынок, статистика, Эксперт
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка
Табах: приостановка публикации ЦБ статистики валютного рынка не влияет на рынок
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
"На рынок вряд ли существенно повлияет, крупные участники рынка будут в курсе происходящего. Широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно", - заявил Табах.
"Прозрачности новые ограничения не способствуют, но в заявлении ЦБ РФ достаточно прозрачная и понятная мотивировка", - добавил он.
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку