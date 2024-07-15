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Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка - 15.07.2024, ПРАЙМ
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка
Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:59+0300
2024-07-15T19:59+0300
банк россии
валютный рынок
статистика
эксперт
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра". "На рынок вряд ли существенно повлияет, крупные участники рынка будут в курсе происходящего. Широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно", - заявил Табах. "Прозрачности новые ограничения не способствуют, но в заявлении ЦБ РФ достаточно прозрачная и понятная мотивировка", - добавил он.
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валютный рынок, статистика, эксперт
Банк России, валютный рынок, статистика, Эксперт
19:59 15.07.2024
 
Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка

Табах: приостановка публикации ЦБ статистики валютного рынка не влияет на рынок

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Приостановка публикации Банком России статистики внебиржевого валютного рынка вряд ли существенно повлияет на валютный рынок, мотивы регулятора понятны, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Банк России в целях ограничения санкционного влияния приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами "завтра".
"На рынок вряд ли существенно повлияет, крупные участники рынка будут в курсе происходящего. Широкая публика, журналисты и аналитики будут информироваться с задержкой и/или реже чем ежедневно", - заявил Табах.
"Прозрачности новые ограничения не способствуют, но в заявлении ЦБ РФ достаточно прозрачная и понятная мотивировка", - добавил он.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
ЦБ продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку
19:34
 
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