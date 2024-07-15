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Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове

Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове - 15.07.2024, ПРАЙМ

Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове

По личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове нанесен удар, написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T08:03+0300

2024-07-15T08:03+0300

2024-07-15T08:35+0300

происшествия

харьков

ракетный удар

всу

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. По личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове нанесен удар, написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.В сообщении подпольщика указывается: "Харьков, прилетало… по личном составу (ВСУ – прим. ред.) и склад зацепило не слабо".Каких-либо других деталей Лебедев не сообщил.

https://1prime.ru/20240710/aeroport-849975000.html

харьков

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харьков, ракетный удар, всу