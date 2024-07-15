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Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове
Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове - 15.07.2024, ПРАЙМ
Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове
По личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове нанесен удар, написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T08:03+0300
2024-07-15T08:35+0300
происшествия
харьков
ракетный удар
всу
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. По личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове нанесен удар, написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.В сообщении подпольщика указывается: "Харьков, прилетало… по личном составу (ВСУ – прим. ред.) и склад зацепило не слабо".Каких-либо других деталей Лебедев не сообщил.
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харьков, ракетный удар, всу
Происшествия, ХАРЬКОВ, ракетный удар, ВСУ
08:03 15.07.2024 (обновлено: 08:35 15.07.2024)
 
Подполье сообщило об ударе по солдатам и складу боеприпасов в Харькове

Подполье: нанесен удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. По личному составу Вооруженных сил Украины и складу боеприпасов в Харькове нанесен удар, написал в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В сообщении подпольщика указывается: "Харьков, прилетало… по личном составу (ВСУ – прим. ред.) и склад зацепило не слабо".
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Каких-либо других деталей Лебедев не сообщил.
 
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