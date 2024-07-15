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"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации
Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:54+0300
2024-07-15T12:54+0300
2024-07-15T12:54+0300
вооружения
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine."Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — скказано в публикации.В течении прошлой недели российская армия с помощью ЗРК "Искандер-М" сумела уничтожить железнодорожный состав украинской армии с боеприпасами. Этот комплекс также успешно используется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, следует из данных Минобороны России.Ранее сообщалось, что "Искандер" является высокоточным оружием с дальностью до 500 километров, способным уничтожать как командные пункты противника, так и системы ПВО. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, обладающие возможностью создания ложных электронных помех, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации
MWM: ВС России активно уничтожают технику ВСУ комплексами "Искандер-М"
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine
.
"Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — скказано в публикации.
В течении прошлой недели российская армия с помощью ЗРК "Искандер-М" сумела уничтожить железнодорожный состав украинской армии с боеприпасами. Этот комплекс также успешно используется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, следует из данных Минобороны России.
Ранее сообщалось, что "Искандер" является высокоточным оружием с дальностью до 500 километров, способным уничтожать как командные пункты противника, так и системы ПВО. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, обладающие возможностью создания ложных электронных помех, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
"Искандер" ударил по двум пусковым установкам ЗРК Patriot под Одессой