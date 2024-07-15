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"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации
Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:54+0300
2024-07-15T12:54+0300
вооружения
россия
украина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine."Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это &lt;…&gt; делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — скказано в публикации.В течении прошлой недели российская армия с помощью ЗРК "Искандер-М" сумела уничтожить железнодорожный состав украинской армии с боеприпасами. Этот комплекс также успешно используется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, следует из данных Минобороны России.Ранее сообщалось, что "Искандер" является высокоточным оружием с дальностью до 500 километров, способным уничтожать как командные пункты противника, так и системы ПВО. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, обладающие возможностью создания ложных электронных помех, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
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россия, украина
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА
12:54 15.07.2024
 
"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации

MWM: ВС России активно уничтожают технику ВСУ комплексами "Искандер-М"

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine.
"Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — скказано в публикации.
В течении прошлой недели российская армия с помощью ЗРК "Искандер-М" сумела уничтожить железнодорожный состав украинской армии с боеприпасами. Этот комплекс также успешно используется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, следует из данных Минобороны России.
Ранее сообщалось, что "Искандер" является высокоточным оружием с дальностью до 500 километров, способным уничтожать как командные пункты противника, так и системы ПВО. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, обладающие возможностью создания ложных электронных помех, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО противника.
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