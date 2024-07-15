https://1prime.ru/20240715/tekhnika-850109305.html

"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации

"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Сложно отследить". В США испугались увиденного в зоне спецоперации

Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:54+0300

2024-07-15T12:54+0300

2024-07-15T12:54+0300

вооружения

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849132408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d65673ac2b9bae4dfb9a8553ee01abd.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России эффективно поражают военную технику, поставляемую ВСУ, с помощью комплекса "Искандер-М", говорится в материале Military Watch Magazine."Ракеты могут совершать маневры на всей траектории полета. Это <…> делает их крайне сложными для обнаружения и отслеживания", — скказано в публикации.В течении прошлой недели российская армия с помощью ЗРК "Искандер-М" сумела уничтожить железнодорожный состав украинской армии с боеприпасами. Этот комплекс также успешно используется для нейтрализации ЗРК Patriot на Украине, следует из данных Минобороны России.Ранее сообщалось, что "Искандер" является высокоточным оружием с дальностью до 500 километров, способным уничтожать как командные пункты противника, так и системы ПВО. В арсенале комплекса имеются как баллистические, так и крылатые ракеты, обладающие возможностью создания ложных электронных помех, что делает их практически неуязвимыми для систем ПВО противника.

https://1prime.ru/20240707/svo-849886089.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина