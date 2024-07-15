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Титов призвал продвигать обмен углеродными единицами через БРИКС и ШОС

Титов призвал продвигать обмен углеродными единицами через БРИКС и ШОС - 15.07.2024, ПРАЙМ

Титов призвал продвигать обмен углеродными единицами через БРИКС и ШОС

России и заинтересованным странам нужно продвигать справедливую систему глобальной торговли углеродными единицами через БРИКС и ШОС, заявил специальный... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:37+0300

2024-07-15T18:37+0300

2024-07-15T18:44+0300

экономика

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брикс

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углеродные единицы

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БАКУ, 15 июл – ПРАЙМ. России и заинтересованным странам нужно продвигать справедливую систему глобальной торговли углеродными единицами через БРИКС и ШОС, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Глобальный карбоновый рынок – тот инструмент, который способен решить многие проблемы, связанные с достижением углеродной нейтральности. На Западе сформированы определенные стандарты на этот счет, но в интересах действительно справедливого глобального обмена нужно прийти к стандартам, которые охватывали бы большее количество стран. Думаю, что в рамках БРИКС и ШОС нужно продвигать эту тему активнее. Сформировать в рамках этих организаций совет по устойчивому развитию. Тем более что 2025 год как раз объявлен ШОС годом устойчивого развития. В Китае, кстати, огромное количество "зеленых" фондов, в том числе связанных с западными инвестиционными компаниями", - сказал Титов журналистам в ходе делового визита в Азербайджан. По его словам, решить стоящие перед мировым сообществом задачи климатического регулирования можно будет лишь тогда, когда появится по-настоящему свободный трансграничный углеродный рынок.Титов также отметил, что процесс перехода к углеродной нейтральности должен быть взвешенным, ни в коем случае не ущемлять интересы населения тех стран, где он реализуется, а также не должен негативно влиять на экономику, так как это важный элемент благосостояния людей. "Углеродный рынок, который предлагает Россия, дает возможность для постепенного перехода. Есть проекты, которые реализуются для снижения выбросов парниковых газов. Однако это может быть не только снижение выбросов в рамках антропогенной деятельности, это могут быть чисто природные проекты. Потому что высадка лесов, их поглощающая способность может принести нам больший результат, чем снижение выбросов при генерации электроэнергии. Поэтому это должен быть взвешенный подход по выбросам и поглощению, а также по реализации других глобальных экологических проектов", - заявил он.Спецпредставитель добавил, что на сегодняшний день основная цель - не допустить повышения температуры на Земле."Другой вопрос состоит в то, что температура повышается. Огромное количество проблем связано с глобальным потеплением. И поэтому те проекты, которые направлены на компенсацию ущерба от этого, также должны быть включены в повестку дня", - сказал Титов.Поездка спецпредставителя президента России в Азербайджан состоялась в рамках подготовки к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года. В программу поездки вошли встреча Титова с заместителем премьер-министра Азербайджана Али Джавад оглы Ахмедовым, министром экономики Микаилом Чингиз оглы Джаббаровым и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бахадур оглы Бабаевым. Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 тонне углекислого газа. Углеродные единицы можно использовать в целях снижения углеродного следа продукции или погашения квоты на выброс парниковых газов.

https://1prime.ru/20240712/briks-850040224.html

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россия, борис титов, брикс, шос, углеродные единицы