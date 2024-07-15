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Москва поддерживает расширение торговых связей с КНДР, заявили в МИД
Москва поддерживает расширение торговых связей с КНДР, заявили в МИД - 15.07.2024, ПРАЙМ
Москва поддерживает расширение торговых связей с КНДР, заявили в МИД
Москва выступает за расширение торгово-экономических связей с Пхеньяном, однако намерена соблюдать все резолюции Совбеза ООН. Об этом сообщил замминистра... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:38+0300
2024-07-15T12:38+0300
2024-07-15T12:38+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва выступает за расширение торгово-экономических связей с Пхеньяном, однако намерена соблюдать все резолюции Совбеза ООН. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко."Хочу подтвердить, что да, с одной стороны мы всячески поддерживаем расширение торгово-экономических связей между нашими странами", — ответил дипломат на вопрос о поставке северокорейских яблок.Руденко отметил, что Россия придерживается международного права и принимает во внимание все нормы, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Москва остается приверженной международным обязательствам.
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Экономика, РОССИЯ, КНДР, яблоки
Москва поддерживает расширение торговых связей с КНДР, заявили в МИД
МИД о поставках яблок из КНДР: РФ поддерживает расширение торговли с Пхеньяном
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Москва выступает за расширение торгово-экономических связей с Пхеньяном, однако намерена соблюдать все резолюции Совбеза ООН. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Хочу подтвердить, что да, с одной стороны мы всячески поддерживаем расширение торгово-экономических связей между нашими странами", — ответил дипломат на вопрос о поставке северокорейских яблок.
Руденко отметил, что Россия придерживается международного права и принимает во внимание все нормы, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Москва остается приверженной международным обязательствам.
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