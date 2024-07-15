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В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"
В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство" - 15.07.2024, ПРАЙМ
В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"
В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, нашли второе "подозрительное устройство". Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:16+0300
2024-07-15T07:16+0300
2024-07-15T07:20+0300
происшествия
дональд трамп
стрельба
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, нашли второе "подозрительное устройство". Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на данные Федерального бюро расследований. "В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе "подозрительное устройство", - следует из публикации на сайте Washington Post со ссылкой на информацию ФБР. Информагентство Associated Press ранее передавало, ссылаясь на правоохранителей , что в доме подозреваемого нашли материалы для изготовления взрывного устройства. При этом Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что взрывные устройства были найдены в автомобиле подозреваемого. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.
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дональд трамп, стрельба, подозреваемый
Происшествия, Дональд Трамп, стрельба, подозреваемый
В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"
WP: в доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа, нашли второе "подозрительное устройство". Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на данные Федерального бюро расследований.
"В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе "подозрительное устройство", - следует из публикации на сайте Washington Post со ссылкой на информацию ФБР.
Информагентство Associated Press ранее передавало, ссылаясь на правоохранителей , что в доме подозреваемого нашли материалы для изготовления взрывного устройства. При этом Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что взрывные устройства были найдены в автомобиле подозреваемого.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения.
Зрители митинга, где стреляли в Трампа, пожаловались на службы безопасности
Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.