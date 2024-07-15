Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240715/tramp-850102220.html
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:16+0300
2024-07-15T10:16+0300
происшествия
дональд трамп
покушение на дональда трампа
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_373af301c653849e81b7da23a1904c8d.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN.Он рассказал, что незадолго до инцидента было получено сообщение о подозрительном человеке, без уточнения, есть ли при нем оружие.По словам шерифа, сотрудник городской полиции во время поисков подозрительного человека обнаружил на крыше стрелка и попросил коллегу помочь туда подняться."Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", - отмечает CNN.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее классифицируется как покушение на убийство Трампа.
https://1prime.ru/20240715/tramp-850100783.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_0dfab98a2b909a023483c0d94e718776.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, покушение на дональда трампа
Происшествия, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
10:16 15.07.2024
 
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа

CNN: полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Трампа

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN.
Он рассказал, что незадолго до инцидента было получено сообщение о подозрительном человеке, без уточнения, есть ли при нем оружие.
По словам шерифа, сотрудник городской полиции во время поисков подозрительного человека обнаружил на крыше стрелка и попросил коллегу помочь туда подняться.
"Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", - отмечает CNN.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
09:16
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
Как отмечали в ФБР, произошедшее классифицируется как покушение на убийство Трампа.
 
ПроисшествияДональд Трамппокушение на Дональда Трампа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала