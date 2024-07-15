https://1prime.ru/20240715/tramp-850102220.html
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN. | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:16+0300
2024-07-15T10:16+0300
2024-07-15T10:16+0300
происшествия
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN.Он рассказал, что незадолго до инцидента было получено сообщение о подозрительном человеке, без уточнения, есть ли при нем оружие.По словам шерифа, сотрудник городской полиции во время поисков подозрительного человека обнаружил на крыше стрелка и попросил коллегу помочь туда подняться."Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", - отмечает CNN.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее классифицируется как покушение на убийство Трампа.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа
Происшествия, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа
Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа
CNN: полицейский увидел стрелка на крыше незадолго до покушения на Трампа
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN
.
Он рассказал, что незадолго до инцидента было получено сообщение о подозрительном человеке, без уточнения, есть ли при нем оружие.
По словам шерифа, сотрудник городской полиции во время поисков подозрительного человека обнаружил на крыше стрелка и попросил коллегу помочь туда подняться.
"Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", - отмечает CNN.
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.
Как отмечали в ФБР, произошедшее классифицируется как покушение на убийство Трампа.