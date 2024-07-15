https://1prime.ru/20240715/tramp-850102220.html

Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа

Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты неожиданные детали покушения на Трампа

Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:16+0300

2024-07-15T10:16+0300

2024-07-15T10:16+0300

происшествия

дональд трамп

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Незадолго до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа стрелка видел полицейский, сообщил шериф округа Батлер Майкл Слуп CNN.Он рассказал, что незадолго до инцидента было получено сообщение о подозрительном человеке, без уточнения, есть ли при нем оружие.По словам шерифа, сотрудник городской полиции во время поисков подозрительного человека обнаружил на крыше стрелка и попросил коллегу помочь туда подняться."Стрелок обернулся, увидел полицейского и направил на него оружие. Офицер отпустил край, чтобы укрыться и спасти свою жизнь. Затем стрелок начал огонь с крыши", - отмечает CNN.13 июля Трамп выступал в Пенсильвании. Его речь была прервана из-за стрельбы. Кандидат в американские лидеры получил ранение в ухо и потерял много крови, также сообщалось об одном погибшем и двух раненых.Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он производит выстрелы с крыши производственного здания на расстоянии около 100 метров от сцены. Сообщалось, что секретная служба США его застрелила.Как отмечали в ФБР, произошедшее классифицируется как покушение на убийство Трампа.

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дональд трамп, покушение на дональда трампа