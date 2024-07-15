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Футболки с кадрами покушения на Трампа появились на Wildberries

Футболки с кадрами покушения на Трампа появились на Wildberries - 15.07.2024, ПРАЙМ

Футболки с кадрами покушения на Трампа появились на Wildberries

Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:39+0300

2024-07-15T10:39+0300

2024-07-15T10:39+0300

сша

дональд трамп

wildberries

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Футболки с кадрами покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа появились на Wildberries, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На футболках - фотография политика с окровавленным ухом, товар представлен в черном и белом цветах. Стоимость одной футболки составляет около 2 тысяч рублей. На "Яндекс Маркете" и Ozon подобных вещей не обнаружено. Ранее издание South China Morning Post сообщило, что футболки с фотографией Трампа, сделанной сразу покушения на него, появились на прилавках крупнейшей китайской платформы электронной коммерции Taobao всего через несколько часов после происшествия. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.

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сша, дональд трамп, wildberries