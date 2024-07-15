https://1prime.ru/20240715/tramp-850105037.html

"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа

"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения стал непобедимым в глазах его сторонников. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:47+0300

2024-07-15T11:47+0300

2024-07-15T11:47+0300

политика

дональд трамп

покушение на дональда трампа

выборы в сша

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения стал непобедимым в глазах его сторонников. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер изданию The Hill.Инцидент произошел 13 июля в штате Пенсильвания. Во время речи Трампа раздались выстрелы, один человек погиб, двое пострадали. Сам Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. "Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил Эйгер.Как добавило The Hill, покушение сплотило республиканцев.В издании подчеркнули, что инцидент произошел на фоне споров о замене Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Белого дома.Секретная служба США застрелила подозреваемого - двадцатилетнего Томаса Мэттью Крукса. ФБР классифицировало произошедшее как покушение на убийство кандидата в президенты США.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850102814.html

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дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы в сша