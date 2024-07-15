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"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа
"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения стал непобедимым в глазах его сторонников. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:47+0300
2024-07-15T11:47+0300
2024-07-15T11:47+0300
политика
дональд трамп
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения стал непобедимым в глазах его сторонников. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер изданию The Hill.Инцидент произошел 13 июля в штате Пенсильвания. Во время речи Трампа раздались выстрелы, один человек погиб, двое пострадали. Сам Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови. "Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил Эйгер.Как добавило The Hill, покушение сплотило республиканцев.В издании подчеркнули, что инцидент произошел на фоне споров о замене Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Белого дома.Секретная служба США застрелила подозреваемого - двадцатилетнего Томаса Мэттью Крукса. ФБР классифицировало произошедшее как покушение на убийство кандидата в президенты США.
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дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы в сша
Политика, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, выборы в США
"Несокрушимый": Раскрыто, как покушение повлияло на Трампа
Hill: после покушения Трамп стал несокрушимым, и его ждет победа на выборах
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп после покушения стал непобедимым в глазах его сторонников. Об этом заявил председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер изданию The Hill
.
Инцидент произошел 13 июля в штате Пенсильвания. Во время речи Трампа раздались выстрелы, один человек погиб, двое пострадали. Сам Трамп получил ранение в ухо и потерял много крови.
"Трамп несокрушим. Уже неважно, кого выдвинут демократы", — отметил Эйгер.
Как добавило The Hill, покушение сплотило республиканцев.
В издании подчеркнули, что инцидент произошел на фоне споров о замене Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы Белого дома.
Секретная служба США застрелила подозреваемого - двадцатилетнего Томаса Мэттью Крукса. ФБР классифицировало произошедшее как покушение на убийство кандидата в президенты США.
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