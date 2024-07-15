https://1prime.ru/20240715/tramp-850111021.html

Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии

Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии - 15.07.2024, ПРАЙМ

Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предвидел препятствия к возвращению в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:32+0300

2024-07-15T13:32+0300

2024-07-15T13:32+0300

дональд трамп

венгрия

покушение на дональда трампа

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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп предвидел препятствия к возвращению в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан.Венгерский чиновник встречался с Трампом за два дня до покушения, которое произошло в Пенсильвании 13 июля. Об этом он рассказал газете Magyar Nemzet."Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок. Но уже было видно, что у него была такая сила и напор, что он не отдаст свою шкуру задешево. К счастью для нас, так сложилось", - рассказал Орбан.Чиновник отметил, что в Венгрии знают "природу военной пропаганды". Она не жалеет средств, чтобы заставить сторонников мира замолчать, подчеркнул Орбан. По его словам, это приводит "к подобным насильственным действиям" в обществе.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850107256.html

венгрия

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дональд трамп, венгрия, покушение на дональда трампа