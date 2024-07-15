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Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии
Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии
Кандидат в президенты США Дональд Трамп предвидел препятствия к возвращению в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:32+0300
2024-07-15T13:32+0300
дональд трамп
венгрия
покушение на дональда трампа
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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп предвидел препятствия к возвращению в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан.Венгерский чиновник встречался с Трампом за два дня до покушения, которое произошло в Пенсильвании 13 июля. Об этом он рассказал газете Magyar Nemzet."Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок. Но уже было видно, что у него была такая сила и напор, что он не отдаст свою шкуру задешево. К счастью для нас, так сложилось", - рассказал Орбан.Чиновник отметил, что в Венгрии знают "природу военной пропаганды". Она не жалеет средств, чтобы заставить сторонников мира замолчать, подчеркнул Орбан. По его словам, это приводит "к подобным насильственным действиям" в обществе.
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дональд трамп, венгрия, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, ВЕНГРИЯ, покушение на Дональда Трампа
13:32 15.07.2024
 
Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии

Балаж Орбан: Трамп предвидел, что его переизбранию будут препятствовать всеми силами

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
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БУДАПЕШТ, 15 июл - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп предвидел препятствия к возвращению в Белый дом, но не собирался сдаваться. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балаж Орбан.
Венгерский чиновник встречался с Трампом за два дня до покушения, которое произошло в Пенсильвании 13 июля. Об этом он рассказал газете Magyar Nemzet.
"Мы ужинали с (бывшим) президентом Трампом за два дня до покушения, и он знал, что будет сделано все, чтобы не дать ему вернуться и навести порядок. Но уже было видно, что у него была такая сила и напор, что он не отдаст свою шкуру задешево. К счастью для нас, так сложилось", - рассказал Орбан.
Чиновник отметил, что в Венгрии знают "природу военной пропаганды". Она не жалеет средств, чтобы заставить сторонников мира замолчать, подчеркнул Орбан. По его словам, это приводит "к подобным насильственным действиям" в обществе.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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12:14
 
Дональд ТрампВЕНГРИЯпокушение на Дональда Трампа
 
 
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