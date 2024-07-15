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"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
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"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа
"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ
"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, отмечал, что сценарий "выполнен как под копирку". Читатели портала Breitbart с... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:53+0300
2024-07-15T13:53+0300
дональд трамп
роберт фицо
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, отмечал, что сценарий "выполнен как под копирку". Читатели портала Breitbart с ним согласились.Глава словацкого правительства в этом году также пережил покушение. 15 мая он был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой."Премьер-министр Фицо прав. СМИ и демократы культивируют ненависть к Трампу. Это был лишь вопрос времени, когда они найдут того, кто осуществит их план", - высказался комментатор NotoriousP."Убийство — стандартный инструмент левых. Удивительно только, почему демократы так долго ждали, чтобы применить его против Трампа", - добавил Eff Tupp."Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие". Фицо попал в точку.", - заключил Trump 47.Полный текст читайте на ИноСМИ
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дональд трамп, роберт фицо, покушение на дональда трампа
Дональд Трамп, Роберт Фицо, покушение на Дональда Трампа
13:53 15.07.2024
 
"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа

Читатели Breitbart поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа

© Фото : Official social media of Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Official social media of Donald Trump
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, отмечал, что сценарий "выполнен как под копирку". Читатели портала Breitbart с ним согласились.
Глава словацкого правительства в этом году также пережил покушение. 15 мая он был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой.
"Премьер-министр Фицо прав. СМИ и демократы культивируют ненависть к Трампу. Это был лишь вопрос времени, когда они найдут того, кто осуществит их план", - высказался комментатор NotoriousP.
"Убийство — стандартный инструмент левых. Удивительно только, почему демократы так долго ждали, чтобы применить его против Трампа", - добавил Eff Tupp.
"Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие". Фицо попал в точку.", - заключил Trump 47.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
"Сценарий как под копирку". Фицо высказался о покушении на Трампа
Вчера, 11:36
 
Дональд ТрампРоберт Фицопокушение на Дональда Трампа
 
 
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