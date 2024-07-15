https://1prime.ru/20240715/tramp-850112005.html

"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа

"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

"В точку". Американцы поддержали заявление Фицо о покушении на Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, отмечал, что сценарий "выполнен как под копирку". Читатели портала Breitbart с... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:53+0300

2024-07-15T13:53+0300

2024-07-15T13:53+0300

дональд трамп

роберт фицо

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя покушение на Дональда Трампа, отмечал, что сценарий "выполнен как под копирку". Читатели портала Breitbart с ним согласились.Глава словацкого правительства в этом году также пережил покушение. 15 мая он был доставлен в больницу в критическом состоянии после пяти выстрелов, совершенных 71-летним писателем Юраем Цинтулой."Премьер-министр Фицо прав. СМИ и демократы культивируют ненависть к Трампу. Это был лишь вопрос времени, когда они найдут того, кто осуществит их план", - высказался комментатор NotoriousP."Убийство — стандартный инструмент левых. Удивительно только, почему демократы так долго ждали, чтобы применить его против Трампа", - добавил Eff Tupp."Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть. Когда им это не удается, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие". Фицо попал в точку.", - заключил Trump 47.Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, роберт фицо, покушение на дональда трампа