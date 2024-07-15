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Биткоин дорожает на ожиданиях победы Трампа на выборах

Биткоин дорожает на ожиданиях победы Трампа на выборах - 15.07.2024, ПРАЙМ

Биткоин дорожает на ожиданиях победы Трампа на выборах

Стоимость биткоина в понедельник растет на 4% на фоне увеличившихся ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США после покушения на него,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:18+0300

2024-07-15T15:18+0300

2024-07-15T15:18+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник растет на 4% на фоне увеличившихся ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США после покушения на него, следует из данных торгов и комментариев аналитика. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.12 мск дорожал на 4,51% за сутки - до 62 626 долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,5% - в среднем до 62 648 долларов. Динамика также приводится за сутки. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Покушение на политика, как отмечает агентство Блумберг, вызвало обсуждения о том, что шансы победы Дональда Трампа на президентских выборах увеличились. Эти ожидания, в свою очередь, положительно отражаются на стоимости биткоина, поскольку республиканская партия является сторонником использования криптовалют. "Республиканская партия выступает за криптовалюты, и увеличение вероятности президентства Трампа является положительным фактором, который стимулирует криптовалютные рынки", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора Magnet Capital Бенджамина Селемайера (Benjamin Celermajer).

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биткоин, дональд трамп