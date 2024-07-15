https://1prime.ru/20240715/tramp-850128820.html

Трамп призвал прекратить все уголовные дела против него

Трамп призвал прекратить все уголовные дела против него - 15.07.2024, ПРАЙМ

Трамп призвал прекратить все уголовные дела против него

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в понедельник призвал прекратить все уголовные дла против него после отмены решения суда во Флориде. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T18:21+0300

2024-07-15T18:21+0300

2024-07-15T18:21+0300

политика

сша

дональд трамп

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850108026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_7aa535c48dfb37172778cb5d224503ad.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп в понедельник призвал прекратить все уголовные дла против него после отмены решения суда во Флориде. "Отклонение беззаконного обвинения во Флориде должно стать лишь первым шагом, за которым последует отмена ВСЕХ охот на ведьм (дел против него — ред.)", — написал он в своей соцсети Truth Social. Кроме того, Трамп вновь обвинил демократов и Минюст США в фабрикации политически мотивированных дел против него. Трампу было предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят Трампу сроком лишения свободы на 20 лет. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений Трампу грозит более 700 лет тюрьмы. Вместе с тем, недавнее постановление Верховного суда США указывает, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном качестве, перспективы уголовного преследования по ряду дел под вопросом, что даже признает его конкурент-демократ, президент США Джо Байден. Вместе с тем часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не подпадать.

https://1prime.ru/20240715/pokushenie-850125664.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, суд