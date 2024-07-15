https://1prime.ru/20240715/trump-850100377.html

Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения

Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения

Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:02+0300

2024-07-15T09:02+0300

2024-07-15T09:02+0300

происшествия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший американский лидер заявил в беседе с изданием New York Post."Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", — отметил Трамп.Отмечается, что ранее в субботу во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения.

https://1prime.ru/20240715/tramp-850098367.html

сша

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сша, дональд трамп