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Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения
Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:02+0300
2024-07-15T09:02+0300
2024-07-15T09:02+0300
происшествия
сша
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший американский лидер заявил в беседе с изданием New York Post."Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", — отметил Трамп.Отмечается, что ранее в субботу во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения.
https://1prime.ru/20240715/tramp-850098367.html
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сша, дональд трамп
Происшествия, США, Дональд Трамп
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения
Трамп назвал фантастической работу секретной службы, застрелившей нападавшего
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший американский лидер заявил
в беседе с изданием New York Post.
"Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", — отметил Трамп.
Отмечается, что ранее в субботу во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения.
В доме покушавшегося на Трампа нашли второе "подозрительное устройство"