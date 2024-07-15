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Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения
Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:02+0300
2024-07-15T09:02+0300
происшествия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший американский лидер заявил в беседе с изданием New York Post."Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", — отметил Трамп.Отмечается, что ранее в субботу во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения.
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сша, дональд трамп
Происшествия, США, Дональд Трамп
09:02 15.07.2024
 
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения

Трамп назвал фантастической работу секретной службы, застрелившей нападавшего

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого Дома Дональд Трамп назвал фантастической работу Секретной службы, сотрудник которой одним выстрелом ликвидировал нападавшего. Об этом бывший американский лидер заявил в беседе с изданием New York Post.
"Они проделали фантастическую работу ... Они убили его одним выстрелом прямо между глаз", — отметил Трамп.
Отмечается, что ранее в субботу во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
В результате стрельбы погиб один зритель, а двое получили тяжелые ранения.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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ПроисшествияСШАДональд Трамп
 
 
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