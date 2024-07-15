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Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения
Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:21+0300
2024-07-15T09:21+0300
политика
сша
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в материале New York Post."Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", — говорится в материале.Ранее 13 июля Трамп вынужденно прервал свою речь в Пенсильвании из-за стрельбы, в результате которой погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
09:21 15.07.2024
 
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения

Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре по телефону после покушения

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в материале New York Post.
"Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", — говорится в материале.
Ранее 13 июля Трамп вынужденно прервал свою речь в Пенсильвании из-за стрельбы, в результате которой погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.
Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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