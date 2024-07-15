https://1prime.ru/20240715/trump-850100926.html
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения
Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:21+0300
2024-07-15T09:21+0300
2024-07-15T09:21+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/58/841255807_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_49f4254b6bb01b345df31b3196dde8ea.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в материале New York Post."Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", — говорится в материале.Ранее 13 июля Трамп вынужденно прервал свою речь в Пенсильвании из-за стрельбы, в результате которой погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
https://1prime.ru/20240715/trump-850100377.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/58/841255807_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_82ab4eb507d282f569b0775ece7c1700.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения
Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре по телефону после покушения
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится
в материале New York Post.
"Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", — говорится в материале.
Ранее 13 июля Трамп вынужденно прервал свою речь в Пенсильвании из-за стрельбы, в результате которой погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.
Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
Трамп назвал фантастической работу секретной службы во время покушения