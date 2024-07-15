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Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения

Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения - 15.07.2024, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Байден был "очень мил" при разговоре после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:21+0300

2024-07-15T09:21+0300

2024-07-15T09:21+0300

политика

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп отметил, что нынешний президент Джо Байден был "очень мил" во время их телефонного разговора после покушения, говорится в материале New York Post."Он назвал его (звонок) "хорошим", и сказал, что Байден был "очень мил", — говорится в материале.Ранее 13 июля Трамп вынужденно прервал свою речь в Пенсильвании из-за стрельбы, в результате которой погиб один человек и двое получили тяжелые ранения. Сам экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови.Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.

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сша, дональд трамп