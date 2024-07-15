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ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"
ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда" - 15.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"
Кабмин РФ поддерживает с учетом доработки проект, которым предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:07+0300
2024-07-15T13:07+0300
2024-07-15T13:07+0300
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает с учетом доработки проект, которым предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - сказано в документе. Законопроектом предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда". Отмечается, что предложение обусловлено тем, что на федеральном уровне полномочиями по учреждению таких знаков и награждению ими наделяются только федеральные государственные органы и государственные корпорации, к которым Банк России не относится.
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правительство рф
Банк России, Правительство РФ
ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"
Кабмин поддержал право ЦБ учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает с учетом доработки проект, которым предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - сказано в документе.
Законопроектом предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда". Отмечается, что предложение обусловлено тем, что на федеральном уровне полномочиями по учреждению таких знаков и награждению ими наделяются только федеральные государственные органы и государственные корпорации, к которым Банк России не относится.