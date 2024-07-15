https://1prime.ru/20240715/tsb-850109863.html

ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"

ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда" - 15.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ разрешат учредить знак отличия для присвоения "Ветерана труда"

Кабмин РФ поддерживает с учетом доработки проект, которым предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:07+0300

2024-07-15T13:07+0300

2024-07-15T13:07+0300

банк россии

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/58/839195854_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b68bd1a93d6970661d1da9e6353b844.jpg

МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Кабмин РФ поддерживает с учетом доработки проект, которым предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда", копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - сказано в документе. Законопроектом предлагается предоставить Банку России право учредить ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда". Отмечается, что предложение обусловлено тем, что на федеральном уровне полномочиями по учреждению таких знаков и награждению ими наделяются только федеральные государственные органы и государственные корпорации, к которым Банк России не относится.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф