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Россия нарастила импорт цемента - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт цемента
Россия нарастила импорт цемента - 15.07.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт цемента
Импорт цемента в Россию в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 1,6 миллиона тонн, подсчитали в отраслевом... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:31+0300
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россия
цемент
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Импорт цемента в Россию в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 1,6 миллиона тонн, подсчитали в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент". Экспорт цемента сократился примерно на 1% - до 517 тысяч тонн, говорится в сообщении "Союзцемента". При этом производство цемента за шесть месяцев (с учетом оценочных данных за июнь) выросло на 6%, до 30,3 миллиона тонн, а потребление - на 4%, до 30,9 миллиона тонн, следует из материалов союза.
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россия, цемент
РОССИЯ, цемент
13:31 15.07.2024
 
Россия нарастила импорт цемента

"Союзцемент": импорт цемента в Россию за шесть месяцев вырос на четыре процента

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанк*Производство цемента на заводе
*Производство цемента на заводе - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Валерий Титиевский
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Импорт цемента в Россию в январе-июне 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 1,6 миллиона тонн, подсчитали в отраслевом объединении производителей цемента "Союзцемент".
Экспорт цемента сократился примерно на 1% - до 517 тысяч тонн, говорится в сообщении "Союзцемента".
При этом производство цемента за шесть месяцев (с учетом оценочных данных за июнь) выросло на 6%, до 30,3 миллиона тонн, а потребление - на 4%, до 30,9 миллиона тонн, следует из материалов союза.
 
РОССИЯцемент
 
 
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