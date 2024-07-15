Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России усиливается дефицит центров обработки данных - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240715/tsod-850098511.html
В России усиливается дефицит центров обработки данных
В России усиливается дефицит центров обработки данных - 15.07.2024, ПРАЙМ
В России усиливается дефицит центров обработки данных
Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T07:25+0300
2024-07-15T07:26+0300
экономика
россия
цод
дефицит
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/68/828756810_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d293aa88677cef1681ebd9ba8a8f9176.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации, заявил РИА Новости директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов. "На данный момент дефицит (ЦОД - ред.) есть, и, по прогнозам, он будет только увеличиваться - быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует все больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. ЦОД здесь выступают как гаранты безопасности данных, служат надежной основой для развития IT", - сказал Абакумов. Он отметил, что позитивно на развитие рынка дата-центров может повлиять разработка таких проектов, как строительство ЦОД вокруг атомных станций. В таком случае в них могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта. "Таких задач будет все больше: начиная от обработки текста и голоса и заканчивая генеративным искусственным интеллектом в проектировании и сооружении объекта. Это и будет драйвером, и тогда рынок ЦОД может мультипликативно вырасти", - сказал эксперт. При этом он выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведет к партнерству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими. "Мы уже осуществили ряд подобных проектов - наш первый, флагманский, ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомле Тверской области. И сейчас он заполнен фактически на 100%. Мы понимаем, что надо двигаться в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и, возможно, синхронизировать развитие энергетики строительства АЭС и дата-центров. Мы считаем, что это объективная необходимость для перспективы развития ЦОД в стране", - добавил Абакумов.
https://1prime.ru/20240702/dyukov-849662951.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82875/68/828756810_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2bf1657259b772e8159263ed034b9db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цод, дефицит
Экономика, РОССИЯ, ЦОД, дефицит
07:25 15.07.2024 (обновлено: 07:26 15.07.2024)
 
В России усиливается дефицит центров обработки данных

Эксперт: в России будет усиливаться дефицит центров обработки данных из-за ИИ

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк%Центр обработки данных
%Центр обработки данных - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Дефицит центров обработки данных (ЦОД) в России будет усиливаться из-за развития искусственного интеллекта, а также из-за роста цифровых сервисов - экономика данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации, заявил РИА Новости директор по информационной инфраструктуре госкорпорации "Росатом" Евгений Абакумов.
"На данный момент дефицит (ЦОД - ред.) есть, и, по прогнозам, он будет только увеличиваться - быстрый рост цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта требует все больших вычислительных и облачных мощностей. Развитие экономики данных требует мощной инфраструктуры для хранения, обработки и передачи больших объемов информации. ЦОД здесь выступают как гаранты безопасности данных, служат надежной основой для развития IT", - сказал Абакумов.
Он отметил, что позитивно на развитие рынка дата-центров может повлиять разработка таких проектов, как строительство ЦОД вокруг атомных станций. В таком случае в них могут быть сконцентрированы большие объекты обработки данных, которые нужны для решения задач искусственного интеллекта.
"Таких задач будет все больше: начиная от обработки текста и голоса и заканчивая генеративным искусственным интеллектом в проектировании и сооружении объекта. Это и будет драйвером, и тогда рынок ЦОД может мультипликативно вырасти", - сказал эксперт. При этом он выразил мнение, что развитие технологий ИИ приведет к партнерству ЦОД с энергетическими компаниями, как сетевыми, так и генерирующими.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Российская нефтянка устранит дефицит иностранного оборудования к 2027 году
2 июля, 14:22
"Мы уже осуществили ряд подобных проектов - наш первый, флагманский, ЦОД находится на Калининской атомной станции в городе Удомле Тверской области. И сейчас он заполнен фактически на 100%. Мы понимаем, что надо двигаться в направлении строительства ЦОД вокруг атомных станций и, возможно, синхронизировать развитие энергетики строительства АЭС и дата-центров. Мы считаем, что это объективная необходимость для перспективы развития ЦОД в стране", - добавил Абакумов.
 
ЭкономикаРОССИЯЦОДдефицит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала