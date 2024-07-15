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Цены на медь стабилизировались на фоне данных по экономике Китая

Цены на медь стабилизировались на фоне данных по экономике Китая - 15.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь стабилизировались на фоне данных по экономике Китая

Цены на медь в понедельник стабилизировались, вопреки давлению укрепившегося доллара. Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:48+0300

2024-07-15T11:48+0300

2024-07-15T11:48+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник стабилизировались, вопреки давлению укрепившегося доллара. Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва начал свою работу в Пекине, и инвесторы ждут его результатов, рассчитывая на дальнейшие меры стимулирования экономики.По состоянию на 04.22 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,2%, до 9892,50 доллара за метрическую тонну. Самые популярные августовские контракты на SHFE выросли на 0,8%, до 79 820 юаней (10 992,98 доллара) за тонну.Как показали в понедельник официальные данные, экономика Китая во 2-м квартале росла заметно медленнее, чем ожидалось. Затянувшийся спад в сфере недвижимости и опасения насчет сохранности рабочих мест негативно повлияли на внутренний спрос.Вялый спрос в Китае и высокие объемы выпуска металлов привели к повышению запасов и оказали понижательное давление на цены.Медь на LME подешевела на 10% с момента достижения рекордного максимума в мае.Вышедшие в понедельник данные подкрепили ожидания инвесторов относительно новых мер стимулирования китайской экономики.Рост цен ограничило укрепление доллара США, из-за которого медь стала менее привлекательной для держателей других валют.Фьючерсы на облигации в США снизились, а доллар вырос на фоне предположений инвесторов о том, что покушение на Дональда Трампа повышает вероятность его победы в президентских выборах. При этом политическая неопределенность также вышла на новый уровень.На LME алюминий подешевел на 0,1%, до 2478,50 доллара за тонну, олово подешевело на 0,2%, до 33 620 долларов, свинец – на 0,4%, до 2202 долларов, тогда как никель вырос в цене на 0,3%, до 16 900 долларов, цинк подорожал на 0,3%, до 2953 долларов.На SHFE алюминий подешевел на 0,3%, до 20 015 юаней за тонну, свинец вырос на 0,4%, до 19 610 юаней, никель подорожал почти на 1%, до 134 880 юаней. Цинк вырос на 0,2%, до 24 360 юаней, олово подешевело на 1,2%, до 275 010 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы