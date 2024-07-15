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Цены на медь снизились под давлением данных и запасов Китая

Цены на медь снизились под давлением данных и запасов Китая - 15.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь снизились под давлением данных и запасов Китая

Цены на медь в понедельник снизились под давлением слабых перспектив спроса, медленного экономического роста и высоких уровней запасов в Китае. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:59+0300

2024-07-15T19:59+0300

2024-07-15T19:59+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник снизились под давлением слабых перспектив спроса, медленного экономического роста и высоких уровней запасов в Китае.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились на 0,8%, до 9802 долларов за метрическую тонну.Как показали в понедельник официальные данные, экономика Китая во 2-м квартале росла заметно медленнее, чем ожидалось; рост составил 4,7% против 5,3% в предыдущем квартале. Экономисты прогнозировали рост на 5,1%.Затянувшийся спад в сфере недвижимости и опасения насчет сохранности рабочих мест негативно повлияли на внутренний спрос.Вялый спрос в Китае и высокие объемы выпуска металлов привели к повышению запасов и оказали понижательное давление на цены.Рост цен также ограничило укрепление доллара США, из-за которого медь стала менее привлекательной для держателей других валют.Запасы меди в хранилищах LME достигли самого высокого уровня с октября 2021 года, составив 210 325 тонн, что вдвое выше уровней середины мая.На LME алюминий подешевел на 0,8%, до 2462 доллара за тонну, олово подешевело на 1,7%, до 33 125 долларов, свинец – на 0,9%, до 2189 долларов, никель упал в цене на 0,6%, до 16 755 долларов, а цинк подорожал на 0,4%, до 2956 долларов.

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рынки, цветные металлы