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Минпромторг предложил проиндексировать утильсбор на авто на 70-85 процентов

Минпромторг предложил проиндексировать утильсбор на авто на 70-85 процентов - 15.07.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил проиндексировать утильсбор на авто на 70-85 процентов

Минпромторг РФ предлагает ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно: для легковушек,... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T20:05+0300

2024-07-15T20:05+0300

2024-07-15T20:06+0300

экономика

минпромторг

утильсбор

индексация

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предлагает ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику в РФ до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с текущего года, а затем ежегодно на 10-20%, говорится в сообщении министерства. Также предлагается индексировать ставки по дорожно-строительной технике: на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год. "Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора. С учётом предложений, ранее представленных отраслевым сообществом, Комитетом Государственной думы по промышленности и торговле и Комитетом Совета Федерации по экономической политике, был сформирован проект постановления Правительства Российской Федерации, предполагающий возможность введения долгосрочной шкалы индексации утильсбора в отношении колёсных транспортных средств, а также некоторых видов специализированной техники", - отмечается в сообщении. "С учётом положительной динамики отечественного производства, 2024 год может стать первым этапом реализации долгосрочной шкалы в части автомобильной техники и прицепов, ставка может быть планово проиндексирована в среднем на 70-85% в первый год, и на 10-20% каждый последующий год. В части строительно-дорожной техники рассматривается возможность индексации с 2025 года с увеличением ставки на 15% ежегодно", - уточнили в Минпромторге, подчеркнув, что в долгосрочной перспективе предложенные коэффициенты необходимо рассматривать с учётом перспективного уровня инфляции и последствий влияния других макроэкономических факторов. В министерстве уверены, что введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора до 2030 года будет способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений как отечественными, так и готовыми к локализации зарубежными производителями. Это важное условие для реализации совместных промышленных проектов. Кроме того, такая шкала позволит повысить прозрачность условий рынка и для представителей бизнес-сообщества, и для потребителей, отметили в Минпромторге. В части импорта автомобильной техники изменения не затронут физических лиц, которые желают самостоятельно привезти в Россию автомобиль с объёмом двигателя до 3 литров для личного пользования и соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и налогов. Кроме того, предлагается рассмотреть принятие решения об отложенной индексации, вступающей в силу не ранее 2026 года и 2028 года в отношении экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России пока что находится на начальном этапе освоения, новые коэффициенты могут быть введены также с дальнейшей ежегодной пошаговой индексацией. Также в министерстве напомнили, что индексация утилизационного сбора рассматривается только в отношении тех видов техники, серийное производство которых освоено в России и Белоруссии и способно в достаточной мере обеспечивать запросы внутреннего рынка. На сегодняшний день это автомобили и электромобили всех сегментов, прицепы и полуприцепы, грейдеры, бульдозеры, гусеничные промышленные тракторы, погрузчики, катки, самосвалы. Кроме того, в Минпромторге отметили, что предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники российского производства благодаря действующим мерам господдержки,."Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счёт которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники", - отметили в министерстве.В Минпромторге заявили, что одной из приоритетных задач министерства остается контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и чётким выполнением обязательств по наращиванию объёмов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации.В последний раз утильсбор индексировался в августе 2023 года. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

https://1prime.ru/20240708/avto-849911562.html

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минпромторг, утильсбор, индексация