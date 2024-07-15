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Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США

Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США - 15.07.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T22:17+0300

2024-07-15T22:17+0300

2024-07-15T23:20+0300

политика

сша

дональд трамп

вице-президент

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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента страны в случае своей победы на выборах в ноябре. "Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп напомнил, что кандидат проходил службу в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал экранизированную книгу о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику Вэнс, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов".По словам Трампа, сейчас, во время кампании, в центре внимания Вэнса будут люди, "за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами".Ранее Вэнс много выступал по поводу украинского конфликта, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Москвой. Он заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

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сша, дональд трамп, вице-президент