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Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США
Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T22:17+0300
2024-07-15T22:17+0300
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политика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента страны в случае своей победы на выборах в ноябре. "Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.Трамп напомнил, что кандидат проходил службу в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал экранизированную книгу о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику Вэнс, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов".По словам Трампа, сейчас, во время кампании, в центре внимания Вэнса будут люди, "за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами".Ранее Вэнс много выступал по поводу украинского конфликта, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Москвой. Он заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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сша, дональд трамп, вице-президент
Политика, США, Дональд Трамп, вице-президент
Трамп назвал своего кандидата на пост вице-президента США
Трамп выбрал кандидатом на пост вице-президента США сенатора Джей-Ди Вэнса
ВАШИНГТОН, 15 июл - ПРАЙМ. Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что предложил сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента страны в случае своей победы на выборах в ноябре.
"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп напомнил, что кандидат проходил службу в морской пехоте, за два года с отличием закончил университет Огайо, отучился на юриста в престижном Йеле, написал экранизированную книгу о "трудолюбивых мужчинах и женщинах" провинциальной Америки. До ухода в политику Вэнс, по словам Трампа, построил "очень успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов".
По словам Трампа, сейчас, во время кампании, в центре внимания Вэнса будут люди, "за которых он столь блестяще сражался, - американские рабочие и фермеры в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами".
Ранее Вэнс много выступал по поводу украинского конфликта, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Москвой. Он заявлял, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.
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